Deutschpop-Barde Laith Al-Deen wird in der Bellheimer Kochschule 1a zum Kitchenjam erwartet. Am 30. April gibt er dort ein Hautnah-Konzert. Danach wird gekocht und getafelt.

Deutschpop-Barde Laith Al-Deen wird in der Bellheimer Kochschule 1a zum Kitchenjam erwartet. Die Kochschule veranstaltet das Format seit mehr als zehn Jahren. Es verbindet ein „Hautnah-Konzert“ mit Live-Kochen und dem gemeinsamen Genießen eines Vier-Gänge-Menüs.

Der mit Top-Platzierungen und Goldenen Schallplatten ausgezeichnete Sänger von Hits wie „Bilder von Dir“, „Dein Lied“ oder „Keine Wie Du“ präsentiert die beliebten Songs in Bellheim im kleinen Kreis ganz ohne Bühne. Und dann darf gekocht und geschlemmt werden.

Teil des Menüs: Weiderind auf Ratatouille. | Foto: Rainer Jöckle/oho

Geplant ist den Betreibern der Kochschule zufolge ein Menü mit mediterranem Fingerfood zum Aperitif, Lachsmedaillon auf Spargelsalat in altem Aceto-Balsamico und Olivenöl, gebratenem argentinischem Weiderind auf Ratatouillegemüse und Erdbeercreme mit Crumble im Glas. Auf Wunsch gibt es auch eine vegetarische Menüvariante.

Seit 2011 veranstaltet die 1a-Kochschule Events rund um das Thema Genuss – vom Kochkurs bis zur Genussreise. Auch Küchenpartys zählen zum Angebot von Restaurantfachfrau Karola Jöckle und Küchenmeister Rainer Jöckle, die beide auf Erfahrung in der Top-Gastronomie zurückblicken.

Kitchenjam mit Laith Al-Deen: Do 30.4., 18 Uhr, Bellheim, 1a-Kochschule, Tickets (159 Euro mit Menü und Weinbegleitung): www.1a-die-kochschule.de