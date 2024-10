Sie hat schwere Zeiten hinter sich. Aber sie ging gestärkt daraus hervor: Wie man sein Ziel erreichen kann, wenn man es fest im Blick behält, davon berichtet Bergsteigerin Jacqueline Fritz in ihrem Multivisionsvortrag „Tiefes Tal – hohe Berge“.

„Nur durch Bewegung können wir etwas bewegen“, sagt Jacqueline Fritz – und geht mit gutem Beispiel voran. Dabei ist das Gehen für die Südpfälzerin eine besondere Herausforderung: Nach einem Bänderriss und einem Operationsfehler im Alter von 15 Jahren musste ihr mit 23 ein Bein überm Knie amputiert werden. Bei der Reha in den Bergen fasste die junge Frau, 1985 in Impflingen geboren, neuen Lebensmut und begann eine Laufbahn als Bergsteigerin und Klettersportlerin.

Mit dem bergerfahrenen Assistenzhund Loui, ihrem, wie sie sagt, besten Kumpel, bricht sie seither regelmäßig zu Expeditionen in ungeahnte Höhen auf und zeigt, wie man sein Ziel erreichen kann, wenn man es fest im Blick behält. Davon berichtet sie auch im Multivisionsvortrag „Tiefes Tal – hohe Berge“, den die Neustadter Sektion des Deutschen Alpenvereins am Fr 25.10., 19.30 Uhr, in der Meerspinnhalle Neustadt-Gimmeldingen, veranstaltet.

Zugleich möchte sie damit Mitmenschen motivieren, sich nicht von Schicksalsschlägen ausbremsen zu lassen. „Bei meinen Vorträgen verbinde ich meine Erfahrung als Sportlerin mit Erfahrungen und Erkenntnissen, wie sich negative Umstände in unserem Leben ins Positive umwandeln lassen.“ Tickets: vortraege@dav-neustadt.de und Abendkasse.

Infos: dav-neustadt.de, 0163 9155257, mussdasdennsein.de (Webseite der Referentin)