Quentin Tarantinos Meisterwerk „Kill Bill: The Whole Bloody Affair“ kommt in einer viereinhalbstündigen Fassung in die Kinos.

In Kultregisseur Quentin Tarantinos Actionmeisterwerk geht Uma Thurman erneut als namenlose Braut auf einen blutdurchtränkten Rachefeldzug. Nachdem ein brutales Attentat ihres Ex-Geliebten Bill (David Carradine) sie ihr ungeborenes Kind gekostet und in ein vierjähriges Koma gestürzt hat, plant die ehemalige Auftragsmörderin nun ihre kompromisslose Vendetta – und kämpft sich Leiche für Leiche zu Bill durch. Denn der Vergeltung an ihrem Peiniger stehen ihre vier ehemaligen Kollegen und Kolleginnen im Weg.

Der neue Thriller präsentiert Tarantinos Vision so, wie er sie immer beabsichtigt hatte. Die bereits legendäre Fassung feierte ihre Weltpremiere 2006 außer Konkurrenz bei den Filmfestspielen in Cannes – und verschwand danach für Jahre im Tresor. Mit dem nun anstehenden Kinostart wird der Film erstmals einem breiten Publikum zugänglich gemacht – nicht in zwei Teilen sondern in einer vierstündigen Fassung, wie Tarantino sie immer zeigen wollte: mit dem ikonischen Kampf gegen die Crazy 88 in Farbe (statt teilweise in Schwarz-Weiß), einer erweiterten, siebenminütigen Anime-Sequenz und einer Pause zwischen den beiden Akten.

„Kill Bill: The Whole Bloody Affair“, USA 2025, 275 Minuten, Regie: Quentin Tarantino, mit Uma Thurman, Lucy Liu, Vivica A. Fox, FSK: 18

