Es gibt sie, diese Momente, in denen das Leben wieder einmal an einem Scheideweg steht und einem nur die Frage bleibt: Weinen oder doch lieber lachen? Einer, der diese Momente zur Genüge kennt, ist Stefan Waghubinger.

Der Österreicher, der seit mehr als 30 Jahren im Schwäbischen wohnt, studierte Theologie, ist seit eineinhalb Jahrzehnten als Kabarettist unterwegs und darf sich unter anderem Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg nennen. Er ist also einer, der österreichisches Jammern und Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit perfektioniert hat.

„Hab ich euch das schon erzählt?“ heißt sein neues, nunmehr fünftes Programm. Und Anlässe zum philosophischen Granteln und Verteilen liebevoller Gemeinheiten hat Waghubinger ausreichend. Weil ihm aber „in die Zukunft zu planen“ nie richtig geglückt sei, schaue er zurück auf das Beste aus 15 Jahren – und ein wenig zur Seite.

Humorvoll wie zynisch

Ebenso humorvoll wie zynisch betrachtet er den Alltag und erzählt nochmals ganz unaufgeregt Geschichten, für die man ihn (beziehungsweise seine Kunstfigur) so liebt, die er jedoch mit neuen Anekdoten und verblüffenden Erklärungsversuchungen zu einer Achterbahn der Gefühle verschraubt. Und wie man es von ihm gewohnt ist, denkt und redet der 58-Jährige dabei so knapp an der Wirklichkeit vorbei, dass man sie manchmal klarer zu sehen glaubt als im Theater der eigenen Welt. Mit seiner kritischen Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normen und Werten trifft er zweifellos punktgenau den Nerv seines Publikums.

Stefan Waghubinger: Do 7.11., 19.30 Uhr, Heidelberg, Kulturfenster (Start Kabarettherbst „Denke schön“), Karten: 0761 88849999, ; So 17.11, 20.15 Uhr, Karlsruhe Orgelfabrik Durlach, 0721 4762716; Sa 11.1., 20 Uhr, Böhl-Iggelheim, VFB-Halle, 06324 818176, info@dorfart.org; So 23.3., 19 Uhr, Westhofen, „Gut Leben“ am Morstein, shop.am-morstein.de; Sa 14.6., 20 Uhr, Neustadt-Mußbach, Herrenhof, 0651 9790777