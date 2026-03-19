21. März / 27. März Kabarett: Philipp Scharrenberg in Böhl-Iggelheim und St. Ingbert
Die aparten Kreuzreimverse gehören zu einem Song aus Scharrenbergs aktuellem Programm „Verwirren ist menschlich“. Darin nimmt der 1976 in Bonn geborene Kabarettist und Slampoet die Widersprüche unserer ach so reflektierten, ach so „woken“ Gesellschaft ins Visier.
Wie ist es möglich, dass wir bei „Fridays for Future“ für Klimaschutz demonstrieren und trotzdem Billigklamotten kaufen, die in Bangladesch oder sonstwo unter ausbeuterischen Bedingungen produziert werden? Wie kann es sein, dass „Bio“ boomt und gleichzeitig die Läden der Fast-Food-Ketten voll sind? Was soll noch das Gerede über Achtsamkeit und Toleranz, wenn so viele bei Wahlen ihr Häkchen bei der AfD machen? All diese Fragen wirft Scharrenberg auf – und noch viele weitere.
Innerhalb der Satirebranche gehört der Kabarettist zur Fraktion der intellektuellen Wortakrobaten. Seine „zärtlichen Mindfucks“, wie er selbst seine Denkanstöße nennt, sind pointiert, gewitzt und geschliffen, manchmal verpackt in einen parodistischen Popsong, manchmal kommen sie aber auch als humoristisch-hintersinniges Langgedicht daher. Wie in der „Ballade von der Made“, die, im Netz kursiert ein Video, eine köstliche Kostprobe gibt von Scharrenbergs sprachartistischer Qualität. Wie der Satiriker hier Heinz Erhardts Klassiker „Die Made“ fortspinnt und ausweitet zu einem aberwitzigen Trip durch die globalisierte Textilindustrie, ist grandios.
Für unsere selbstgefällige Scheinheiligkeit hat Scharrenberg, der 2023 mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnet wurde, übrigens einen neuen Begriff geprägt: „Hipstokriten“ ist sein Wortzwitter für uns Hipster, die wir auch Hypokriten – Heuchler – sind.
Termine
Philipp Scharrenberg: Verwirren ist menschlich – Sa 21.3., 20 Uhr, Böhl-Iggelheim, Dorf Art, SG-Halle, Karten: 06324 818176; Fr 27.3., 19.30 Uhr, St. Ingbert, Stadthalle, Reservix