Irmgard Knef, Deutschlands dienstälteste Kabarett-Chansonniere und „Komödiantin der alten Schule“, feiert ihren 95. Geburtstag mit ihrem neuen musikalischen Abend „Barrierefrei“ im Herrenhof Mußbach

Die echte Hildegard Knef wäre vermutlich stolz auf ihre „Zwillingsschwester“ Irmgard gewesen. Auf deren scharfsinnige Unbeugsamkeit und die Gabe, das Leben mit Witz und Selbstironie zu betrachten. Aber wer ist eigentlich Irmgard Knef?

Hinter der Figur steckt der brillante Kabarettist Ulrich Michael Heissig, der Irmgard vor mehr als 20 Jahren zum Leben erweckte. Was als humorvolle Hommage an die berühmte Schauspielerin und Sängerin begann, hat sich zu einer eigenständigen charismatischen Bühnenpersönlichkeit entwickelt. In ihrer neuen Show „Barrierefrei“ nimmt Irmgard das Publikum mit auf eine Reise durch ihren neuen Lebensabschnitt und die Freuden und Absurditäten des Alltags im Seniorensitz. Mit bissigem Humor erzählt und singt sie von ihren Begegnungen mit dem Pflegepersonal. Sie räumt auf mit strengen Hausordnungen und den vermeintlichen Barrieren des Alters – und das ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Barrierefrei zu leben bedeutet für sie ein Leben ohne Hürden: weder physische noch gedankliche. Sie verkörpert eine selbstbestimmte wache Zeitzeugin des vergangenen Jahrhunderts – humorvoll, unkonventionell und so wunderbar altmodisch, dass es schon wieder hip ist. Mit ihrem Esprit nimmt sie dem Altern etwas den Schrecken und bringt ihr Publikum zum Lachen und Nachdenken.

Irmgard Knef »Barrierefrei«: Sa 9.11., 20 Uhr, Neustadt-Mußbach, Kulturzentrum Herrenhof, Info: 06321 9639990, Karten: ticket-regional.de