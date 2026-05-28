Von 29. bis 31. Mai Jubiläumsfest: Schuhmachermarkt in Hauenstein

Begründeten den wirtschaftlichen Aufstieg der Gemeinde: Denkmal für die Schuhmacher in Hauenstein.
Begründeten den wirtschaftlichen Aufstieg der Gemeinde: Denkmal für die Schuhmacher in Hauenstein.

Die Schuhmetropole feiert ihr Jubiläum mit Musik, Kulinarik und Kultur für die ganze Familie. Der Festsamstag beginnt zünftig pfälzisch mit den Anonymen Giddarischde.

Zum großen Jubiläumsfest lädt Hauenstein von 29. bis 31. Mai ein. Es gilt „140 Jahre Schuhindustrie“ zu feiern – mit viel Musik, aber auch mit themenbezogenen Programmpunkten. Zu den Höhepunkten zählen etwa die „Lange Nacht im Deutschen Schuhmuseum Hauenstein“ (Fr 29.5. ab 18.30 Uhr) und der Familientag am Sonntag mit der „Josef-Seibel-Schuhlympiade“ auf der „Schuhmeile“ für kleine Teams (12.30 Uhr). Mitmachen können jeweils zwei bis vier Leute im Alter von „9-99 Jahren“, Infos/Anmeldung über die Website zum Fest.

Schuhmachermarkt – 29.-31.5., Fr 29.5., 18-24 Uhr, Sa 11-24 Uhr, So 11-22 Uhr; Shuttle zwischen »Schuhmeile« (Einkaufsmeile Sa 10-18 Uhr, So 13-18 Uhr) und Festbereich; www.schuhmachermarkt.de

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