13. und 14. Juni Jubiläum: 25 Jahre Mittelalterliches Spectaculum in Obermoschel

Eintauchen in eine andere Welt: Mittelalter-Spectaculum bei der Moschellandsburg.
Eintauchen in eine andere Welt: Mittelalter-Spectaculum bei der Moschellandsburg.

Ritter, Wikinger, Handwerker und sogar Orks: Zum 25. Mittalalter-Spectaculum verwandelt sich die Moschellandsburg bei Obermoschel in eine lebendige Welt vergangener Zeiten.

Zum 25. Mal verwandelt sich die kleinste Stadt der Pfalz in eine mittelalterliche Erlebniswelt. Rund um die Moschellandsburg schlagen Wikinger, Slawen, Ritter, Händler und Pilger ihre Lager auf und lassen vergangene Zeiten lebendig werden.

Nach einem kurzen Fußweg von den Parkplätzen tauchen die Besucher in eine andere Welt ein. Handwerker wie Bogenbauer, Perlendreher oder Knochenschnitzer zeigen ihr Können, während Mutige selbst zum Bogen greifen oder sich an historischen Spielen versuchen können. Auf dem Markt und in den Lagern wird geübt, gehandelt und erzählt – sogar eine wilde Horde Orks soll laut Ankündigung immer wieder durch das Gelände streifen.

Großes Bogenturnier am Samstag

Am Samstag um 11 Uhr öffnet der Markt seine Pforten. Ein Höhepunkt ist das Bogenturnier um 17.30 Uhr, bei dem die besten Schützen um den Sieg kämpfen. In der Burganlage laden Händler zum Stöbern ein, während der „Leibkneter“ Entspannung für müde Besucher verspricht. Im Burghof sorgen die Spielleute „Spectaculatius“ und „Tamburo Bant Skaldar“ für mittelalterliche Klänge. Gaukler Hubertus begeistert mit Schabernack, Geschichtenerzähler „Chnutz vom Hopfen“ entführt sein Publikum in ferne Welten. Für das leibliche Wohl sorgen Garküchen. Am Samstagabend spielt erneut Tamburo Bant Skaldar, bevor ab etwa 21.30 Uhr die Feuershow „Feuerplanet“ beginnt.

25. Mittelalterliches Spectaculum, 13.-14.6., Moschellandsburg, Obermoschel, Wohnmobilplätze vorhanden, Info/Eintritt: obermoschel.de

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