Sie umschmeichelt mit samtiger Stimme, ihr chilliger Jazz-Pop ist gewürzt mit einer Dosis R’n’B und getragen von viel Wohlfühl-Energie. Mit Naama Guggenheim kommt eine vielversprechende Newcomerin nach Kusel.

Die Veranstalter sind überzeugt: „Diesen Namen werden wir noch öfter lesen und vor allem: hören.“

Die sympathische Israelin singt davon, wie frau sich immer wieder selbst erfinden, das Leben in die eigenen Hände nehmen und alles zum Guten verändern kann. In „Drive Away“ ermutigt sie etwa dazu, den eigenen Traum zu leben, alles hinter sich zu lassen, wenn der Berg an Problemen die Lebensfreude zu rauben droht. So gesehen passt es auch, wenn die Rezension ihre Single „Unappealing“ (2022) als „Lebensretter-Song“ bezeichnet. Ihre Lyrics sind optimistisch und kraftvoll, sparen aber die Fallstricke des Lebens nicht aus. In „Carrie & Big“ etwa greift sie das Thema toxischer Liebe am Beispiel der Hauptfiguren der Serie „Sex and the City“ auf. Dass Naama genau so gut wild kann, unterstreicht ihre aktuelle Single „Ca-sh“ mit Herzschlag-Hämmern, gesetzten Störgeräuschen und Synkopen.

Musikalische Perfektionistin

Naama Guggenheim hat nicht nur eine schöne, geschulte Stimme, eine positive Ausstrahlung und gute Ratschläge auf Lager, sie ist hörbar eine musikalische Perfektionistin, die die volle Leistung live auf die Bühne zu bringen vermag. Jeder Ton ist von der ersten Sekunde an durchdacht, die Tracks folgen bewusst einem Spannungsbogen. Dabei zieht Naama Guggenheim unweigerlich in ihren Bann. Die pointierten Vocals sind unterlegt von starken Beats und sphärisch-verträumten Keyboards. Ihr „Gesang bleibt Samt treu, zurückgelehnt in die Gewissheit von Coolness“, heißt es im Weblog „Bambis Klangperlen“ treffend.

Weltbürgerin aus Tel Aviv

Die selbstbewusste junge Frau ist eine moderne, urbane Weltbürgerin, was sich in ihrer Musik spiegelt: Naama Guggenheim kombiniert neben den Genres verschiedene Sprachen miteinander. In Bern geboren, wuchs sie sowohl in Cleveland als auch in einem Vorort von Tel Aviv auf. Als Teenager sang sie im Schulchor The Shaker Heights, der mit einem Grammy Award ausgezeichnet wurde und auf internationalen Bühnen auftrat, unter anderem im Vatikan. Ihr Debüt-Album als Solo-Künstlerin brachte sie 2021 mitten in der Pandemie heraus. „90%“ wurde mithilfe von Zoom und dem Internet in Studios rund um den Globus eingespielt und erregte auf Anhieb Aufmerksamkeit in der Musikszene.

„Um einen modernen Sound zu erschaffen, taucht sie ein in Gospel, Soul, Rock und klassischer Musik und entwickelt so ihren eigenen Stil“, informiert die Pressemeldung. Mit „diesem einzigartigen Blick“ auf die Welt kreiere sie „diese besondere Kombination aus tiefer souliger Stimme, eingängigen Melodien, tiefgreifenden Texten und einem elektronischen Beat“. So werde ihre Live-Performance zu einer emotionalen, bewegenden Show für Körper und Geist.

Naama Guggenheim: So 27.10., 20 Uhr, Kusel, Kinett, Karten:

kinett-kusel.de, Infos: www.naamaguggenheim.com