Sie ist eine Ikone: Dem Leben und Wirken von Nina Simone ist die facettenreiche Konzertlesung „Nina Simone Story. Feeling good?“ mit Sängerin Fola Dada gewidmet.

Eunice Kathleen Waymon, besser bekannt als Nina Simone, hat nicht nur als Pianistin und Sängerin Geschichte geschrieben. Die „Hohepriesterin des Soul“ führte als schwarze Bürgerrechtsaktivistin zudem einen Feldzug gegen Rassismus. Ihrem Leben und Wirken ist die facettenreiche Konzertlesung „Nina Simone Story. Feeling good?“ gewidmet.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via YouTube. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Beim Eintauchen in ihr Leben, „werde aus ihrer Kunst mehr als nur Musik: etwas zutiefst Berührendes“, findet der Bassist und Echo-Preisträger Florian Dohrmann, der das Konzept für die Show entwickelte. Mit Pianist Ulf Kleiner, Schlagzeuger Felix Schrack, Gitarrist Christoph Neuhaus und Sprecherin Katharina Eickhoff (SWR 2) lässt er das Leben der Soul-Größe Revue passieren – im Mittelpunkt des Abends: Sängerin Fola Dada, die der Stilikone mit ihren Interpretationen ein würdiges Denkmal setzt.

Fola Dada hat mit „Sisters and Brothers“ gerade ein neues Album herausgebracht. Sie gewann 2022 den Deutschen Jazz-Preis in der Kategorie „Vokal National“, ist Professorin für Jazzgesang an der Mannheimer Musikhochschule und leitet ihre eigene Gesangsschule, das „Stimmwerk“. Für Nina Simone empfindet die Stuttgarterin große Bewunderung, die bei der Show spürbar wird: „Nina ließ mich nicht los. Die Vielschichtigkeit ihrer Person. Die Echtheit ihrer Musik. Pure Inspiration“, sagt sie.

Fola Dada, Florian Dohrmann und andere: »Die Nina Simone Story. Feeling good?« – So 22.3., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus, Tickets: www.tollhaus.de