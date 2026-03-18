Am 22. März Jazz: Facettenreiche Hommage an Nina Simone in Karlsruhe
Eunice Kathleen Waymon, besser bekannt als Nina Simone, hat nicht nur als Pianistin und Sängerin Geschichte geschrieben. Die „Hohepriesterin des Soul“ führte als schwarze Bürgerrechtsaktivistin zudem einen Feldzug gegen Rassismus. Ihrem Leben und Wirken ist die facettenreiche Konzertlesung „Nina Simone Story. Feeling good?“ gewidmet.
Beim Eintauchen in ihr Leben, „werde aus ihrer Kunst mehr als nur Musik: etwas zutiefst Berührendes“, findet der Bassist und Echo-Preisträger Florian Dohrmann, der das Konzept für die Show entwickelte. Mit Pianist Ulf Kleiner, Schlagzeuger Felix Schrack, Gitarrist Christoph Neuhaus und Sprecherin Katharina Eickhoff (SWR 2) lässt er das Leben der Soul-Größe Revue passieren – im Mittelpunkt des Abends: Sängerin Fola Dada, die der Stilikone mit ihren Interpretationen ein würdiges Denkmal setzt.
Fola Dada hat mit „Sisters and Brothers“ gerade ein neues Album herausgebracht. Sie gewann 2022 den Deutschen Jazz-Preis in der Kategorie „Vokal National“, ist Professorin für Jazzgesang an der Mannheimer Musikhochschule und leitet ihre eigene Gesangsschule, das „Stimmwerk“. Für Nina Simone empfindet die Stuttgarterin große Bewunderung, die bei der Show spürbar wird: „Nina ließ mich nicht los. Die Vielschichtigkeit ihrer Person. Die Echtheit ihrer Musik. Pure Inspiration“, sagt sie.
Fola Dada, Florian Dohrmann und andere: »Die Nina Simone Story. Feeling good?« – So 22.3., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus, Tickets: www.tollhaus.de