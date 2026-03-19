Drama „Is This Thing On?“ Drama von Bradley Cooper
Was bleibt von der Liebe, wenn der gemeinsame Alltag zu bröckeln beginnt? „Is This Thing On?“ erzählt von einem Paar, das sich nicht im großen Knall, sondern im leisen Auseinanderdriften verliert.
Alex (Will Arnett) und Tess (Laura Dern) stehen vor der Scheidung, müssen sich neu sortieren, aber weiterhin als Eltern arrangieren. Während Tess über all das nachdenkt, was sie für Familie und Beziehung zurückgestellt hat, stürzt Alex in eine tiefe Sinnkrise, aus der er ausgerechnet in der New Yorker Comedy-Szene nach Auswegen sucht.
Intensität und Wahrhaftigkeit
„Will Arnett und Laura Dern spielen dieses Paar mit großer Intensität und spürbarer Wahrhaftigkeit“, kommentiert die dpa. Gerade weil hier nicht das große Melodram im Vordergrund steht, sondern die feinen Risse, die Verletzungen und die bleibende Nähe, entwickelt der Film seine besondere Kraft. Arnett ging zur Vorbereitung selbst mehrere Wochen als Stand-up-Comedian auf die Bühne und schrieb die Witze für seine Figur selbst. So entsteht ein bittersüßer Film über Identität, das Älterwerden, Co-Parenting und die Frage, ob die Liebe in dem Chaos vielleicht doch noch eine Chance hat.
„Is This Thing On?“ – USA 2025, 121 Minuten, Regie: Bradley Cooper,
mit Will Arnett und Laura Dern; FSK: ab 6 Jahren