„Ich wurde zum Mosaik aus vielen Kulturen“, sagt Ute Lemper. Im Interview mit Christian Hanelt erzählt sie, wie es dazu kam und gibt einen Einblick in ihre neuen Programme.

Sie ist Musicaldarstellerin, Chansonsängerin und Schauspielerin, hat in Paris mit dem Musical „Cabaret“ Erfolge gefeiert, in London mit „ Chicago“ und trat regelmäßig am New Yorker Broadway auf. Ute Lemper ist eine musikalische Kosmopolitin, die auf den Bühnen der Welt daheim ist. Und doch zieht es die in Münster geborene Künstlerin immer wieder zurück in ihre Heimat – und das in diesem Jahr gleich mit drei unterschiedlichen Programmen. So gastiert sie mit „Time Traveler“, basierend auf ihrer Autobiografie „Die Zeitreisende“, in Neunkirchen (21.4.), mit ihrem Kurt-Weill-Abend in der Bad Dürkheimer Klosterruine Limburg (26.7.) sowie mit der „Disney Anniversary Tour“ in Stuttgart (24.10.), Frankfurt (28.10.) und Mannheim (31.10.). Über die unterschiedlichen Programme sprach Christian Hanelt mit Ute Lemper.

Sie sind in diesem Jahr mit acht unterschiedlichen Programmen unterwegs. Sind Sie eigentlich Workaholic?

Ich sehe mich nicht als Workaholic, denn ich sehne mich immer nach dem Nichtstun – aber das Nichtstun hat auch seine Probleme. Die Zeit der Pandemie, das waren 16 Monate ohne Konzert, fand ich trotz all der Probleme und Sorgen eine ganz interessante Erfahrung: Zu Hause sein, Bücher lesen, Netflix gucken, Spaziergänge, Zeit mit meiner Familie – alles so weit weg von allem Stress. Aber als ich danach zurückging in die Arbeitswelt, habe ich die noch mehr geliebt als vorher. Also es ist ein Yin und Yang. Ich möchte beides. Ich sehne mich bei jeder Tour wahnsinnig nach zu Hause. Und wenn ich daheim bin, habe ich immer so ein Adrenalinfunkeln in der Magengrube und freue mich schon wieder auf die nächste Tour. Das eine bedingt das andere.

Sie haben in so vielen Städten dieser Welt gelebt. Wo ist für Sie zu Hause?

Zu Hause ist hier in meiner Wohnung in New York an der Upper West Side, wo ich seit 26 Jahren mit meiner Familie lebe. Meine Kinder sind hier aufgewachsen, zwei Blöcke entfernt vom Central Park, wo ich meine fast täglichen Spaziergänge mache und jeden Laden kenne.

Würden Sie New York inzwischen auch als Ihre Heimat bezeichnen?

Heimat ist ja immer da, wo man herkommt. Ich komme aus Deutschland, ich komme aus Münster. Das ist meine Heimat, aber mein Zuhause ist hier.

Gab es einen Moment, in dem Sie gespürt haben, Deutschland ist mir zu eng?

Das ist ein Gefühl, das sich einstellt, wenn man einmal raus ist und die Welt kennenlernt. So habe ich ja erstmal viele Jahre in Frankreich gelebt, dann in England und jetzt hier in New York. Es fing eigentlich schon an, als ich studiert habe in Wien und zum ersten Mal zurückkam nach Münster. Da dachte ich mir schon, oh, wow, hier ist ja alles so wie früher. Ich bin immer dorthin gezogen, wo ich gearbeitet habe. So wurde ich zu einem Mosaik aus vielen Kulturen. Und ich habe mich überall zu Hause fühlen können, hatte auch überall super Freunde und habe all diese Kulturen in mich aufgenommen. So wird man dann zu einem Weltenbürger. Und das bin ich bis heute.

Sie singen und sprechen Deutsch, Englisch und Französisch. In welcher Sprache fühlen Sie sich am wohlsten?

Jede Sprache hat ihre Poesie, die ich gerne in Liedern vermittele. Ich liebe jede Sprache für ihre Eigenheit. Deutsch ist meine Muttersprache, und deshalb bin ich zutiefst verhaftet mit dieser Sprache, liebe ihre Klarheit, ihren Intellekt und ihre Poesie. Französisch ist eine sehr musikalische und poetische Sprache, die ich wirklich auch sehr, sehr liebe und in der ich mich auch sehr zu Hause fühle. Englisch ist meine Alltagssprache. Es ist eigentlich die lässigste Sprache – auch in der Musik. Sie hat nicht diesen Griff und den Intellekt der deutschen Sprache und auch nicht die Poesie der französischen. Trotzdem lässt sie sich sehr gut singen.

Sie treten in Bad Dürkheim mit Ihrem Kurt-Weill-Programm auf. Verändert sich Ihre Interpretation von Weill, wenn Sie die Lieder in New York auf Englisch oder in Berlin auf Deutsch singen?

Ich singe die Lieder in beiden Sprachen gerne. Auch wenn ich in Amerika Referenzen zu den deutschen Originalen mache, singe ich dort natürlich vieles in Englisch, weil es mir wichtig ist, dass die Texte beim Publikum ankommen. Und mittlerweile habe ich ja auch diesen Zugriff auf die Sprache, dass ich diese Lieder auch im Englischen fühlen und ausdrücken kann. Auch die Integrität und den expressionistischen Stil für die Interpretation der Lieder kann ich im Englischen beibehalten. So lasse ich das Publikum in den Kosmos des Liedes eintreten.

Stellen Sie Programme je nach Konzertland anders zusammen oder bleibt der künstlerische Kern unverändert?

Der künstlerische Kern bleibt unverändert. Aber ich weiß natürlich, dass zum Beispiel das Publikum in Italien und Spanien, wo ich auch viele Konzerte gebe, nicht so gerne die englischen Sachen hört, aber durchaus interessiert ist am europäischen Repertoire. Da singe ich dann zum Beispiel in Spanien mehr von Astor Piazzolla oder Pablo Neruda in Spanisch. Aber ansonsten bleibt der künstlerische Kern integer.

Erwartet das Publikum in Deutschland eher das Kurt-Weill-Programm und die Amerikaner die Broadway-Nummern?

Gar nicht. Es ist sogar eher umgekehrt. In Amerika mache ich viel weniger Broadway. Der Broadway war für mich ein Abenteuer, das aber auch seinen Schlusspunkt hatte. Ich habe mich ja auch nie als Musicalstar kategorisiert, obwohl ich das am Anfang meiner Karriere gemacht habe. Mein Herz lag immer in den viel dunkleren Gebieten der Songinterpretation, also bei dem, was man bei Kurt Weill oder im französischen Chanson oder bei Piazzolla finden kann – also in einer tieferen Liedkultur als das Musical. Obwohl ich „Cats“ gespielt habe, „Peter Pan“, „Cabaret“, „Chicago“ und „Der Blaue Engel“ hingen daran nie wirklich mein Herz und meine Seele. Naja, „Cabaret“ war schon eine tolle Rolle. Aber ansonsten fand ich das immer ein bisschen zu seicht und habe mich immer viel mehr zu Hause gefühlt in meinen dunkleren Liedern. Auf der anderen Seite lieben die Deutschen diese Showgeschichte sehr, weshalb ich da in den Konzerten immer meinen „All that Jazz“-Koffer auspacken muss. Das mache ich gerne, aber oft in einer eher improvisierten Version.

Da passt es ja, dass Sie mit der Disney Anniversary Tour nach Deutschland kommen?

Ich habe ja „Arielle, die kleine Meerjungfrau“ für den Disney-Film gesungen. Und ich war so wahnsinnig überrascht, was meine deutsche Stimme der Arielle so vielen jungen Menschen bedeutet hat. Noch ein Jahr nach der Aufnahme habe ich tausende Briefe von kleinen Mädchen bekommen, die von Arielle schwärmten. Das war so rührend. Auch die Besucher bei den Konzerten haben immer wieder gefragt, ob ich nicht die Arielle singen könnte. Und jetzt stellen Sie sich vor: Jetzt, 35 Jahre später, habe ich mich davon überzeugen lassen, dass es doch eine schöne Geste wäre, noch einmal in diese Lieder hineinzuschlüpfen. Und so werde ich auf der Disney-Jubiläumstour-Tour durch Deutschland meine Arielle-Lieder und ein paar andere Sachen aus den Disney-Filmen in Riesenhallen singen.

Und worauf kann sich das Publikum bei „Time Traveller“ freuen?

Da werde ich das Publikum mitnehmen auf eine musikalische und poetische Reise durch die Zeit von Weimar über Berlin, Paris, London, New York bis nach Buenos Aires, also Orte und Kulturen auf der ganzen Welt berühren.

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Es ist ein Mosaik, das mein Leben in verschiedenen Momenten und Epochen widerspiegelt, mit Erinnerungen, Musik und Anekdoten. Neben Stücken von Weill, Piazzolla, Brel, Kander, Gershwin, Waits und Alberstein enthält das Programm auch eigene Lieder, inspiriert unter anderem von Texten von Bukowski, Neruda und Coelho. Das ist ein ganz persönliches Konzert mit all den Liedern, die mich begleitet haben. Und es ist eine poetische Reise in die Tiefe des Menschseins. Da nimmt man als Publikum sehr viel mit – glaube ich.

Was wird Ihr nächste Projekt sein?

In diesem Jahr werde ich zu ihrem 125. Geburtsjahr viel von Marlene Dietrich machen – so wie vergangenes Jahr zu Kurt Weills 125., zu dem ich mit „Pirate Jenny“ ja auch eine neue Platte herausgebracht habe.

Info

Ute Lemper: Di 21.4., 20 Uhr, Neunkirchen, Gebläsehalle, ticket-regional.de; So 26.7., 20 Uhr, Bad Dürkheim, Limburg, reservix.de; Sa 24.10., 20 Uhr, Stuttgart, Porsche-Arena; Mi 28.10., 19.30 Uhr, Frankfurt, Festhalle; Sa 31.10., 19.30 Uhr, Mannheim, SAP-Arena, eventim.de

