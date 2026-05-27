Die portugiesische Sängerin Cristina Branco, eine der wichtigsten Stimmen des modernen Fado, kommt nach Kaiserslautern. Im Interview erzählt sie, was sie am Fado fasziniert.

In den späten 1990er Jahren ging der Stern von Sängerin Cristina Branco auf. Geboren 1972, wuchs sie zunächst fernab der traditionellen Fado-Szene Lissabons auf und interessierte sich früh eher für Jazz, Chanson und Singer- und Songwriterinnen wie Billie Holiday oder Joni Mitchell. Erst durch eine Schallplatte von Amália Rodrigues, die ihr ihr Großvater schenkte, entdeckte sie den Fado für sich. Internationale Aufmerksamkeit erhielt Branco 1997 mit dem Album „Cristina Branco in Holland“, das besonders in den Niederlanden erfolgreich war. In den folgenden Jahren entwickelte sie einen eigenständigen Stil, der klassischen Fado mit literarischen Texten, Jazz-Einflüssen und zeitgenössischen portugiesischen Liedformen verbindet.

Charakteristisch für Cristina Branco ist ihre enge Verbindung zur portugiesischen Literatur. Immer wieder vertont und interpretiert sie Texte bedeutender Autoren und Songwriter ihres Landes und erweitert damit den traditionellen Fado um poetische und gesellschaftliche Perspektiven. Mit fast drei Jahrzehnten Bühnenerfahrung und zahlreichen internationalen Tourneen gilt sie heute als wichtige Botschafterin der portugiesischen Musikkultur. Und als solche gastiert sie auch am Freitag, 12. Juni, im Cotton Club der Kaiserslauterer Kammgarn. Über die Bedeutung des Fado gestern und heute hat sich Christian Hanelt mit Cristina Branco unterhalten.

Warum ist der Fado heute für junge Menschen und ein großes internationales Publikum so aktuell?

Ich weiß es nicht! Am Anfang kam der Fado nicht gut an, nicht einmal in Portugal. Die Menschen waren nicht bereit für den Fado, weil er irgendwie für die Diktatur stand. Es dauerte 15 bis 20 Jahre, bis die Menschen diese Musik und diesen ganzen Hintergrund verarbeitet hatten. Es bedurfte einer Revolution, damit die Menschen den Fado akzeptierten und darauf reagierten. Es ist heutzutage so anregend, all diese jungen Leute bei Konzerten in Portugal und im Ausland zu haben. Vor 20 Jahren war alles ganz anders, mein Publikum war im Durchschnitt 50 Jahre alt, und jetzt besteht mein Publikum größtenteils aus jungen Leuten.

Musikalische Botschafterin: »Der Fado hat Portugal kulturell gesehen wieder auf die Landkarte gebracht.« | Foto: Augusto Brázio

Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass man eine Botschaft verbreitet, die portugiesische Kultur im Ausland bekannt macht. Ich erinnere mich, dass vor einigen Jahren, als ich die USA besuchte, manche Leute nicht wussten, wo Portugal auf der Landkarte liegt. Jetzt wissen sie, wo es liegt, sie wollen mehr über meine Kultur erfahren, sie wollen Portugiesisch lernen. Der Fado hat Portugal kulturell gesehen wieder auf die Landkarte gebracht.

Wird der Fado im Ausland aber nicht auch manchmal romantisiert?

Das war früher so, ja. Mit der Welle neuer Interpreten und Musiker ist er heute weniger „exotisch“ und man hat ein besseres Verständnis für das Genre.

Inwiefern hat Ihre Kindheit in Portugal Ihre Beziehung zum Fado geprägt und was bedeutet Fado für Sie persönlich?

Als Kind hörte ich alles andere als Fado. Das kam, als ich Anfang 20 war. Da machte mein Leben auf einmal Sinn, als ich diese Musik für mich entdeckte. Es ist die ideale musikalische Form, meinen Träumen Gestalt zu geben.

Was unterscheidet den traditionellen Fado von Ihrem eigenen musikalischen Ansatz, und wie schwierig ist es, das Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation zu finden?

Es ist ein Fado mit Vielschichtigkeit, mit einem anderen Geist, offen für andere Stile und Klangwelten. Es geht darum, die Wurzeln zu respektieren, sie von innen heraus zu verstehen und dabei den Blick auf die Zukunft zu richten. Es ist dabei wichtig, sich selbst treu zu bleiben. Um etwas Neues in den Fado einzubringen, muss man also seine Wurzeln respektieren und versuchen, den Weg zum Verständnis der Gegenwart zu ebnen, während man gleichzeitig den Wurzeln wieder den ihnen gebührenden Platz einräumt. Das ist eine große Verantwortung gegenüber den Menschen, die dir als Musiker zuhören und dir vertrauen.

Und wie weit kann sich der Fado entwickeln, ohne seine Essenz zu verlieren?

Ich würde sagen: Solange man ihn respektiert und versteht und die komplexen Facetten seiner Entwicklung wahrnimmt, verliert man nie den Faden.

Warum berührt der Fado die Zuhörer, auch wenn sie die Sprache nicht verstehen?

Sie verstehen den Pathos, die Feierlichkeit des Augenblicks, die Art und Weise, wie wir unsere Emotionen durch die Musik ausdrücken.

Die emotionale Qualität der Stimme ist also entscheidend?

Das ist wohl sehr persönlich. Für mich sind es die Worte, der Text. Die Interpretation spielt eine große Rolle.

Wie hat sich Ihre Stimme im Laufe Ihrer Karriere verändert?

Sie hat sich sowohl in natürlicher als auch in beabsichtigter Weise verändert. Sie ist mit zunehmender Erfahrung und auch mit dem Alter tiefer geworden. Früher haben die Leute mehr Klarheit geschätzt. Aber jetzt will ich mehr zeigen. Wenn der Text tief geht, dann soll das auch die Stimme tun. Ich strebe das Maximum des Ausdrucks an, kann meine Stimme heute als Instrument so einsetzen, wie ich es immer wollte. Ich muss meiner Stimme nur Flügel geben.

Auf welche Vorurteile über den Fado stößt man außerhalb Portugals am häufigsten? Muss zum Beispiel ein Fado-Sänger ein Melancholiker sein?

Viele Leute denken, wenn eine portugiesische Gitarre auf der Bühne steht, dann ist es Fado. Aber die Wahrheit sieht ganz anders aus. Das ist ein bisschen durcheinander. Und Melancholiker muss man für den Fado nicht sein. Melancholie ist nur ein Zustand und nicht der Sinn des Lebens. Melancholie hält nicht für immer an. Die meisten Menschen machen aus der Melancholie eine Art Sehnsucht. Er war die Musik der Seefahrer, der Prostituierten und Landstreicher und ist eigentlich gar nicht traurig. Heute werden die Lieder von einer jungen Generation von Musikern gesungen, die mit einem Lächeln auf die Welt schauen.

Welche historische Rolle spielte der Fado während der portugiesischen Diktatur?

Man wollte ihn als eine Art Schönfärberei nutzen, aber in den Bafons, wo sich die Menschen trafen, wo die Arbeiterklasse mit dem wirklichen Leben vertraut war und das kulturelle Leben pulsierte, gab es Texte und Auszüge, die aufbewahrt wurden und heimlich zirkulierten.

Hat Ihr Werk eine politische Dimension?

Nein. Natürlich bin ich ein politischer Mensch, denn ich halte es für notwendig, dass wir alle aktiv sind, unsere Gesellschaft besser verstehen und uns mit anderen Menschen vernetzen. Aber ich habe keine politische Botschaft in meiner Arbeit, meine Botschaft ist nur für Frieden und Liebe. Nun, wenn das Politik ist, dann … gut!

Welchen Rat würden Sie jungen Musikerinnen geben?

Seid ehrlich zu eurer Kunst. Bei Musik geht es um Engagement, Anstrengung und freie Meinungsäußerung. Seid authentisch.

Cristina Branco bei »Sound of the World – Festival der Kulturen«: Fr 12.6., 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn, Cotton Club; Programm des Festivals (10.-12.6.)/Karten: kammgarn.de, eventim.de