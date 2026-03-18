Sie waren regelmäßig in den Albumcharts und bespielen die größten Festivals. Jetzt planen Saltatio Mortis nicht nur eine neue Tour, sondern auch ein besonderes Projekt.

Seit 20 Jahren ist Jörg Roth alias Alea aus Kaiserslautern Gesicht und Stimme der Band Saltatio Mortis. Von der Straßenband, die über Mittelalter-Märkte tingelte, hat Saltatio Mortis sich zum Top-Act mit Chart-Alben und Headliner-Konzerten auf dem Wacken und anderen großen Festivals in ganz Deutschland entwickelt. Zuletzt waren sie auf ihrer bislang größten Hallentour. Jetzt geht es wieder auf Burgentour. Mit Gisela Huwig hat Sänger Jörg Roth alias Alea über das aktuelle Musik-Buch-Projekt „Staub und Schatten“ geplaudert und verraten, warum die Band sich in der Pfalz so rar macht.

Saltatio Mortis waren im vergangenen Jahr auf „Weltenwanderer“-Tour, der größten Hallentour bis dato. Gastspiele in der Pfalz gab es aber nicht. Auch die Burgentour führt nicht in die Pfalz. Wie kommt das?

Es wäre wunderbar, bei uns zu Hause irgendwo auf einer Burg ein Konzert zu geben, aber die meisten Burgen in der Pfalz haben leider nicht die notwendige Ausstattung für unsere Logistik. Es ist gar nicht so einfach, in der Pfalz Auftrittsorte für Konzerte der Größenordnung zu finden, in der Saltatio Mortis mittlerweile agiert.

Tatsächlich? Es gibt doch so viele Burgen in der Pfalz …

Schon, aber dann braucht es auch noch technisch die passenden Möglichkeiten und die passenden Anfahrtswege fürs Bühnensystem. Das ist bei den meisten Burgen hier auch nicht gegeben.

Große Bühnenshow: Die richtige Technik erfordert passend große Location. | Foto: Simon Volz/Ingmar Wein

Meistens setzen wir deshalb die Konzerte der Burgentour auf laufende Veranstaltungssysteme drauf. In Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein ist zum Beispiel jedes Wochenende im Sommer ein großes Konzert, und da gehen wir mit der Burgentour rein. Das heißt, da steht schon mal eine Bühne, für den Strom ist gesorgt, und wir müssen „nur noch“ die Sachen für unsere Show mitbringen, zum Beispiel die Lichtanlage.

Auf der Lemburg beispielsweise sind doch immer Coverband-Festivals. Ist die für euch auch zu klein?

Ja, genau das ist das Problem. Unsere Riesenband mit sechs Leuten braucht eine sehr große Bühne. Mittlerweile haben die Fans auch sehr hohe Erwartungen an jedes Saltatio-Mortis-Konzert. Wenn die lesen, hier spielen Saltatio Mortis, dann müssen die großen Flammenmaschinen her. Das ist in denkmalgeschützten Gebäuden oft auch wieder schwierig. Gerade wir als Band, die mit historischen Instrumenten arbeitet, finden Denkmalschutz extrem wichtig. Vor allem Falk und ich hätten sehr was dagegen, wenn durch unsere Feuershow die Baustruktur Schaden nehmen würde.

Falk und du, ihr seid ja inzwischen quasi Saltatio Mortis, oder?

Nein, Falk und ich sind genauso ein Teil von Saltatio Mortis wie alle anderen der Band. Zwar sind wir die beiden letzten Gründungsmitglieder, und man könnte denken, dass die anderen die „harten“ Zeiten der Band nicht mitgemacht haben, doch das ist ebenfalls falsch. Saltatio Mortis ist in all seinen Strukturen die kreative harte Arbeit von sechs Mitgliedern.

An der Drehleier: Falk, mit bürgerlichem Namen Gunter Kopf. | Foto: Simon Volz/Ingmar Wein

Zwar mussten wir in den Anfangszeiten von Saltatio Mortis stellenweise acht Auftritte spielen, hatten aber während der Woche sehr wenige Aufgaben. Seit unsere Band die Profi-Liga erreicht hat, arbeiten wir 9-to-5 in der Woche und freuen uns wie Schulkinder auf die Ferien – in unserem Fall die Auftritte, weil das eigentlich die entspannteste Zeit ist.

Ihr arbeitet inzwischen mit Fantasy-Autoren zusammen …

Ja, unsere „Finsterwacht“-Box von 2024 enthält zum Beispiel neben dem Album den passenden Roman von Bernhard Hennen und Torsten Weitze, der in die Welt des „Schwarzen Auges“ entführt. Torsten ist der Autor der „Sturmfelsakademie“ und der Reihe vom „13. Paladin“. Er ist derzeit einer der erfolgreichsten Fantasy-Autoren in Deutschland. In der Box ist außerdem noch ein Pen-and-Paper-Rollenspielband. Die Kollektion ist also ein hochwertiges multimediales Sammlerstück.

Bernhard Hennen und Torsten Weitze, das sind ja neben Wolfgang Holbein DIE Autoren des Genres. Das ist ein Ritterschlag für euch. Hat es für das Projekt geholfen, ein Major Label zu haben?

Nein, wir sind ja nicht mehr bei Universal. Wir sind unsere eigene Plattenfirma und im Vertrieb bei der Firma Believe. Wir haben uns genau aus dem Grund gegen einen weiteren Vertrag bei Universal entschieden, um für solche Sachen komplett freie Bahn zu haben.

Hätte man das mit Universal echt nicht hingekriegt? Ist man da vertraglich so geknebelt?

Wir hatten immer absolute künstlerische Freiheit. Grundsätzlich wollen große Plattenfirmen keine Künstler, die sie lenken müssen. Dazu haben sie keine Zeit mehr. Die brauchen vielmehr einen Künstler, der komplett seinen eigenen Kopf hat. Die Labels schaffen nur die Rahmenbedingungen, damit dieser eigene Kopf funktionieren kann.

Am Dudelsack: El Silbador, genannt Elsi. | Foto: Simon Volz/Ingmar Wein

Ein Label kauft also kein Gesicht, sondern die Kreativität dahinter. Diese Kreativität jedoch in Bahnen lenken zu wollen, wäre kontraproduktiv. Dadurch kann sie nämlich enden. Wir waren also nicht vertraglich geknebelt. Unser Wechsel in die Unabhängigkeit hat einen anderen Grund: Major Labels sind wie riesige Tanker. Sobald ein Kurswechsel ansteht, muss das Manöver erstmal eingeleitet werden. Ein so schwerfälliges System ist in der heutigen Zeit eher kontraproduktiv. Wir agieren eher wie ein Schnellboot und nicht mehr in den schwerfälligen Strukturen der 90er.

Und wie ist es zu der Kooperation mit den Autoren gekommen?

Das war wie ein Wunder. Da rufst du deine Vertriebsfirma mit deiner multimedialen Idee an, und die sagen: „Seid ihr wahnsinnig?“. Aber dann telefonieren Bernhard Hennen und Torsten Weitze mit ihrem Verlag, weil sie von der Idee begeistert sind, und schon funktioniert, was vorher noch nie ein Verlag gemacht hat. Weil die beiden Zugpferde des Verlags auf der Realisierung bestanden haben, hat es mit unserer Idee schließlich auch geklappt.

In die Richtung hochwertige multimediale Sammlerbox geht auch euer neues Projekt, das im Januar gestartet ist. Ihr bringt diesmal aber mehrere EPs raus, kein Album. Warum ist das so?

Ja. Wir wollten eigentlich wieder ein normales Album machen. Dann hat uns unser Freund Torsten Weitze darüber informiert, dass er in den nächsten anderthalb Jahren fünf Bücher rausbringen will. Er wollte wissen, ob wir da andocken. Wir fanden’s natürlich wunderbar. Aber wir haben uns auch gedacht, wenn wir jetzt ein Album rausbringen, dann haben wir nur einen Aufschlag. Und so bringen wir jetzt passend zu den fünf Büchern auch fünf EPs mit jeweils drei Songs raus.

»Unsere Riesenband braucht eine große Bühne«: Saltatio Mortis. | Foto: Christian Barz

Das Ganze fassen wir am Ende zu einer schönen Collectors-Edition zusammen – mit allen Büchern und allem Drum und Dran. Das wird wieder eine richtig schicke Box, ein Kunstwerk. Das ist übrigens so eine Sache, die ich mir für unsere gesamte Gesellschaft wünschen würde: Arbeitet miteinander, nicht gegeneinander. Wir alle haben so viele Begabungen. Und wenn wir die gemeinsam nutzen, können wir Großes erschaffen.

Du sagst „unser Freund“, wie habt ihr Torsten Weitze denn kennengelernt?

Über den Autor Bernhard Hennen und die Mittelalter-Szene. Bernhard und Falk haben lange Zeit, schon bevor Bernhard ein erfolgreicher Autor und Falk Mitglied von Saltatio Mortis waren, im historischen Schwertkampf die Klingen gekreuzt. Daher kennen die beiden sich. Bernhard hat uns für das „Finsterwacht“-Projekt mit Torsten zusammengebracht. Man trifft sich eben immer zwei Mal im Leben. Und je mehr man sich für Dinge interessiert, umso krassere Kontakte kann man knüpfen. Das zeigt für mich auch, dass es nichts bringt, zu Hause zu sitzen und auf Tinder zu gucken, ob man da den nächsten Partner findet. Das macht keinen Sinn. Geh raus, sprich mit Menschen und lerne Menschen kennen.

Worum geht es in dem neuen Projekt?

Unser Staub und Schatten Projekt begleitet den neuen Zyklus der Sturmfelsakademie – der Prinz von Staub und Schatten. Die Helden der Geschichte müssen sich der erbarmungslosen Wüste und ihrer Vergangenheit stellen.

Live am Mikro: Jörg Roth alias Alea. Der Sänger stammt aus und lebt in Kaiserslautern. | Foto: Simon Volz/Ingmar Wein

Für uns startete das Projekt mit der ersten EP am 16. Januar. Und von nun an werden wir alle drei Monate zusammen mit dem jeweils neuen Buch auch die nächsten EPs veröffentlichen.

Mit Singles seid ihr am Puls der Zeit, Stichwort Streaming.

Ja, das stimmt, ist aber auch ein bisschen schade. Die meisten Menschen denken heute dank Spotify und Co. in Playlists und nicht mehr in Alben. Das führt dazu, dass starke Songs auf einem Album ohne jegliche Resonanz verpuffen, da sie nicht als Single veröffentlicht werden.

Saltatio Mortis hat sich ebenfalls unglaublich entwickelt. Lass uns mal zurückblicken. Stimmt es, dass ihr eure erste Platte aufgenommen habt, um sie irgendwo zu verscherbeln, nur damit ihr auf einem Festival spielen könnt?

Genau, das war die „Medieval Week“. Freunde von uns, Poeta Magica, rieten uns, zur Mittelalterwoche nach Visby in Schweden zu fahren. Wir haben dann eine CD gebraucht, um sie dort auf der Straße zu verkaufen. Der Plan hat funktioniert. Wir haben in Visby 14-mal am Tag auf der Straße gespielt, darüber hinaus hatten wir zudem zwei Auftritte auf dem Mittelaltermarkt. Am Ende hatten wir alles an Platten rausgehauen, was wir dabei hatten.

Wenn du die Entwicklung von diesen Tagen an bis jetzt betrachtest. Muss man dafür sehr wachsen? Was macht das mit einem?

Wenn man diesen Weg geht, und wenn man ihn ehrlich geht, dann gibt einem das Leben so oft auf die Fresse, dass man demütig bleibt. Man fällt immer wieder auf die Schnauze, muss immer wieder aufstehen. Wer denkt, es werde leichter je größer die Reichweite einer Band ist, der irrt.

Am Bass: Frank Heim. | Foto: Simon Volz/Ingmar Wein

Das können alle bestätigen, die eine ähnliche Laufbahn hingelegt haben. Ich kenne mittlerweile viele Leute im Musikgenre über Rock-, Metal- und Mittelalterlager hinaus, bin eng befreundet mit SDP, mit Finch, mit allen möglichen Leuten, die es ganz nach oben geschafft haben. Und die sagen das auch.

Hättest du damals geglaubt, dass es mal so läuft? Dass du mal da stehen wirst, wo du jetzt stehst? Hast du es angestrebt?

Ich habe es geträumt, angestrebt und hart verfolgt. In einem Lied von Kontra K, den ich sehr, schätze, heißt es: „Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück, es kommt nur ganz darauf an was du bist. Schatten oder Licht“. Was für ein Mensch möchtest du sein, welche Opfer möchtest du bringen und möchtest du für deinen Erfolg über Leichen gehen? Meine Antwort war: Nein. Und deswegen war mein Weg härter. Es bedarf größter Selbstdisziplin diesen steinigen Weg zu gehen. Das klappt nicht so nebenbei.

Was meinst Du konkret mit Leichen, die du nicht auf deinem Weg hinterlassen wolltest?

Ich glaube, jeder hinterlässt auf seinem Weg Leichen. Da gehen Freundschaften in die Brüche, da gehen Wege auseinander.

Aber das ist im normalen Leben auch so. Dafür muss man nicht Musiker sein. Das fängt ja schon an, wenn man Kinder hat und die Freunde haben keine oder umgekehrt. Dann ist da plötzlich ein Familienleben, das nicht mehr passt …

Das meine ich nicht. Es geht mir um die Grundeinstellung, etwa darum, dass Menschen zum Beispiel freundschaftliche Beziehungen knüpfen in der Hoffnung, dass sie sie hochpullen, und die neuen Freunde hinterher wieder fallenlassen, wenn sie haben, was sie wollen. Das ist, was ich mit Leichen auf dem Weg meine.

An den Drums: Jean Méchant. | Foto: Simon Volz/Ingmar Wein

Ich glaube, wenn man schlicht hilfsbereit ist, passiert sowas von ganz allein. Dann lernt man die richtigen Leute kennen, die einen weiterbringen, ohne dass man sie ausnutzt oder den Kontakt voller Berechnung knüpft. Das ist der bessere, ehrliche Weg. Ich habe zum Beispiel Joey Belladonna von Anthrax kennengelernt, weil die Kaffeemaschine backstage nicht funktioniert hat. Ich wusste gar nicht, wer da vor mir stand. Da war ein Mensch, der auf dem Weg zur Bühne noch einen Kaffee wollte, aber keinen hatte, weil die Kaffeemaschine kaputt war. Ich war auch an der Kaffeemaschine gescheitert und hatte mir woanders einen Kaffee organisiert. Als er mir über den Weg gelaufen ist und keine Zeit mehr hatte, zur anderen Maschine zu laufen, habe ich ihm meinen Kaffee gegeben. Nach der Show kam er zu mir und hat sich bedankt.

An der Gitarre: Till Grohe. | Foto: Simon Volz/Ingmar Wein

Da dämmerte mir erst, wem ich da geholfen hatte. Mein Mantra lautet: Sei nett und zuvorkommend zu Menschen, wann immer möglich. Es kostet dich nichts außer einem Lächeln und das Reichen deiner Hand, aber es kann dir eine Menge in deinem Leben bringen. Und da ist bei mir kein Hintergedanke dabei. Aber das, was man tut, hilft vielleicht doch irgendwann, weiterzukommen im Leben. Das ist einfach so. Durch respektvollen Umgang und Hilfsbereitschaft lernt man Leute kennen, auch wichtige Leute. Ich selbst bin ja auch immer noch Fan von Bands wie Iron Maiden, Alice Cooper, Slipknot oder Papa Roach, und ich habe sie außer Alice Cooper alle persönlich getroffen. Das sind alles freundliche, hilfsbereite Jungs. Das sind alles liebe Leute. Und die haben genauso harte Wege hinter sich wie ich. Da sind für mich diese Rock'n'Roll Dreams wahr geworden, die ich natürlich auch noch habe. Und damit kommen wir zu deiner Frage zurück. Hatte ich das vor? Ja, ich habe davon geträumt. Und deshalb habe ich es vermieden, Dinge zu tun, die verhindern könnten, dass diese Träume in Erfüllung gehen.

Der respektvolle Umgang miteinander im Rocklager mag manchen verwundern. War das früher anders? Mit Sex and Drugs and Rock’n’Roll?

Also ich glaube, sobald man anfängt, sich selbst als Leiche zu sehen, sich Drogen reinzustopfen, dann ist der Weg zu Ende. Ich war früher Sanitäter in Kaiserslautern bei den Maltesern. Ich habe genug über Drogen gelernt, um zu wissen: Das ist nichts für mich. Trotzdem hatte ich vor fast 20 Jahren einen Zusammenbruch auf der Bühne, eine Art Herzanfall. Ich war angehender Leistungssportler, habe damit aber aufgehört, als ich Musiker geworden bin. Es war viel lustiger, Party zu machen als zu trainieren, zum Beispiel im Nightliner nach den Konzerten. Wir hatten den schäbigsten Nightliner überhaupt, aber wir haben uns gefühlt wie Könige und das oft genug ordentlich begossen. Und was passiert dann? Man fällt aufs Maul. Und zwar wortwörtlich. Bei mir kam es zum Zusammenbruch, weil der Herzmuskel viel zu groß gegenüber der untrainierten Peripherie war. Und dann überlastet so ein Herz, und du liegst auf der Schnauze.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via YouTube. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Wie sieht es bei dir heute gesundheitlich aus? Musst du noch Medikamente nehmen?

Ich habe zwei Möglichkeiten, entweder Beta-Blocker nehmen oder Sport treiben. Mein Weg ist es, hart zu trainieren.

Welchen Sport treibst du?

Ich mache Shaolin Kung-Fu. Und das exzessiv. Ich versuche, jedes Jahr nach China zu fliegen, um dort bei meinem Meister zu trainieren. Und hier in der Pfalz habe ich selbst inzwischen Schüler und leite das Shaolin Kulturzentrum Kaiserslautern unter der strengen Aufsicht meiner Meister Werner und Tanja.

Wie bist du denn dazu gekommen?

Ich habe in Kaiserslautern mit Tai Chi angefangen. Darüber kam ich zum Kung Fu im Shaolin-Tempel in Berlin. Das ist jetzt ewig her. 2011 bin ich über den Kontakt vom Shaolin Tempel Berlin zum ersten Mal nach China geflogen. Dort, im Muttertempel, habe ich meinen Meister kennengelernt, bei dem ich bis heute trainiere. Dort habe ich auch Disziplin gelernt. Wenn der Wecker klingelt, heißt es: aufstehen, Bett machen, anfangen! Snoozetaste? Gibt’s nicht. Loslegen! Ich habe gemerkt, je mehr du direkt nach dem Aufstehen loslegst, desto wacher, desto besser ist dein Tag. Ich bin der Meinung, dass unser Wohlstand uns sehr weich bettet, zu weich. Und wenn wir uns zu weich betten, schlägt das Leben härter zu.

Wenn du jetzt mit deinen Musikerkollegen so zusammensitzt, redet ihr dann auch über solche Dinge?

Natürlich.

Und wie reagieren die darauf? Man sagt doch Rockstars nach, dass sie nachts feiern und lieber lang ausschlafen.

Das gibt es bei uns gar nicht mehr. Wir haben dazu auch überhaupt keine Zeit. Wie gesagt: Saltatio Mortis ist ein 9-to-5-Job, Tag für Tag. Die Auftritte sind für uns inzwischen wie Urlaub, aber auch an Tourtagen braucht es klare Strukturen.

Saltatio Mortis - Burgentour - Staub & Schatten: Fr/Sa 22./23.5., jeweils 20 Uhr, Koblenz, Festung Ehrenbreitstein; Do 2.7., 19.30 Uhr, Rastatt, Ehrenhof im Schloss; Tickets: eventim.de; weitere Infos zur Band