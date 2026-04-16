Zum 25. Jubiläum bringen die Independent Days in Karlsruhe wieder starke und mutige Filme aus aller Welt auf die Leinwand – fernab von Mainstream.

Die 25. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele der Independent Days präsentiert in der Schauburg Karlsruhe eine breite Palette an Kurzfilmen, Dokumentationen und szenischen Langfilmen, die sich Fachjurys aus Film und Medien sowie dem Publikum zur Prämierung stellen.

Die Plattform richtet sich an Filmstudierende, Nachwuchsregisseure und Filmschaffende, die jenseits großer Studios mit begrenzten Mitteln mutige Werke realisieren. Diese Unabhängigkeit eröffnet künstlerische Freiheiten: Statt Mainstream entstehen eigenständige Handschriften, die gesellschaftliche, politische und persönliche Themen aufgreifen – mal poetisch, mal experimentell.

Zu sehen bis zum Finale mit Award-Gala am 18. April. Das Festival ist auch Begegnungsort: Filmschaffende kommen mit dem Publikum ins Gespräch. Ergänzt wird das Programm durch Kinderfilme sowie eine Filmmaker’s Party im Club Die Stadtmitte (Sa 18.4., 23 Uhr).