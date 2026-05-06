Am 9. und 10. Mai Indisch inspiriert: Kunst und Tempeltanz in Mühlheim an der Eis

Von eigener Ästhetik: Tempeltanz.
Von eigener Ästhetik: Tempeltanz.

Kunst und indische Kultur verbindet ein zweitägiges Programm in Mühlheim an der Eis, einem Ortsteil von Obrigheim. Schauplatz ist das Alte Schulhaus.

Der Mannheimer Künstler Manfred Binzer veranstaltet in seinem Atelier im Alten Schulhaus des Dorfs die „India Days“ in Kooperation mit der Deutsch-Indischen Gesellschaft.

„Das historische Schulhaus bildet mit einer Basilika, die eine bis ins 8. Jahrhundert zurückreichende Baugeschichte hat, ein ganz besonderes Ensemble“, weist Initiator Manfred Binzer auf den ungewöhnlichen Schauplatz hin, wo er neben den Mannheimer Hafenateliers seine zweite Werkstatt hat. Die Kirche beherberge „herrliche gotische Malereien aus der Zeit um 1300, welche man selten zu Gesicht bekommt“.

Spezialist für Drucktechniken

Binzer gilt als Spezialist für Experimentaldruck von Radierungen über Holzschnitt bis hin zur Steinlithographie. Auch Zeichnungen, Aquarelle und Plastiken prägen sein Werk. Neben seinen Bildern und Objekten sind an beiden Tagen Arbeiten der deutsch-griechischen Gastkünstlerin Asaya zu sehen, die laut Binzer „im Spannungsfeld europäischer und indischer Kultur“ entstehen. Zur Eröffnung der India Days und der Ausstellung (Sa 9.5., 15.30 Uhr) wird auch der Mannheimer (Kultur-)Bürgermeister Thorsten Riehle erwartet. Im Anschluss um 17 Uhr zelebrieren Meisterschülerinnen der Nisari Kalakshetra Tanzakademie Mannheim in der Schlosskirche indischen Tempeltanz. Bereits ab 15 Uhr offeriert ein Foodtruck indische Spezialitäten.

India Days: 9./10.5., Sa 15-20 Uhr, So 11-18 Uhr, Obrigheim-Mühlheim, Altes Schulhaus (Hauptstr. 20),
Infos: manfred-binzer.de

Kein Titel (3000 x 2000 px)

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