Thriller „In the Grey“ von Guy Ritchie
Mit automatischen Waffen und Sprengstoff gehen sie ebenso routiniert um wie mit Einfluss, Macht und Psycho-Spielchen.
Ein Agententeam um Eiza González, Jake Gyllenhaal und Henry Cavill, das in den Grauzonen der Macht operiert, wird auf einen skrupellosen Despoten angesetzt, der eine Milliarde Dollar veruntreut hat. Mit „In the Grey“ liefert Guy Ritchie erneut einen stylishen Actionthriller voller trockener Sprüche, cleverer Wendungen und explosiver Eskalationen. Auf einer streng bewachten Privatinsel entwickelt sich die Mission, das verschwundene Geld zurückzuholen, zu einem nervenaufreibenden Wettlauf, bei dem jedes Mittel recht ist.
An spektakulären Schauplätzen treffen Hochglanz-Action, lässiger Humor und präzise inszenierte Spannung aufeinander – in der typischen Handschrift des Regisseurs. Das Eliteteam bewegt sich mit Coolness, Tempo und Charisma durch internationale Machtstrukturen. Geschossen wird dabei natürlich auch. Kompromisslos, laut und alles andere als zimperlich.
„In the Grey“ – GB, USA 2026, 98 Minuten, Regie: Guy Ritchie,
mit Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza González, FSK: ab 16