Die Liebe kann ungeahnte Kräfte freisetzen – Berlin 1942. Hilde ist verliebt. In Hans. In ihrer Leidenschaft vergessen die beiden oft Krieg und Gefahr. Dann sind sie nur zwei junge Menschen am Beginn ihres Lebens ...

„Ich brauche eigentlich nur, dass du überlebst, mehr brauche ich nicht“. Doch es soll anders kommen ...

Berlin 1942. Hilde ist verliebt. In Hans. In ihrer Leidenschaft vergessen die beiden oft Krieg und Gefahr. Dann sind sie nur zwei junge Menschen am Beginn ihres Lebens.

Liebe in Zeiten des Widerstands

Hilde bewundert den Mut ihres Liebsten. Er bewegt sich in Widerstandskreisen. Sie selbst ist eher ängstlich, beteiligt sich aber immer mutiger an den Aktionen einer Gruppe, die man später die „Rote Kapelle“ nennen wird. Es ist der schönste Sommer ihres Lebens. Als er sich neigt, werden alle verhaftet. Und Hilde ist im achten Monat schwanger. Im Gefängnis bringt sie ihren Sohn zur Welt und entwickelt eine Kraft, die ihr vorher niemand zugetraut hätte.

Nach einer wahren Geschichte

Die bewegende Liebesgeschichte „In Liebe, Eure Hilde“ basiert auf der wahren Geschichte von Hilde und Hans Coppi, die 1942 in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurden. Über 50 Mitglieder der „Roten Kapelle“ wurden damals ermordet, weil sie gegen das Nazi-Regime kämpften. Andreas Dresen erzählt in dem Film über Anstand und Widerstand, Intuition und Zivilcourage, Würde und Angst – und erinnert daran, wie bedrohlich ähnliche Entwicklungen heute wieder sein können.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via YouTube. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

In Liebe, Eure Hilde – Deutschland 2024, 125 Minuten, Regie: Andreas

Dresen, mit Liv Lisa Fries, Johannes Hegemann, Lisa Wagner, FSK: ab 12