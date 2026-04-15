Mit Anfang 40 fühlt sich Martin Helmchen reif für Schubert. Bis 2028 will er sämtliche Klaviersonaten des Romantikers einspielen. Drei davon präsentiert er im Von-Busch-Hof.

Innerhalb der jüngeren, aber bereits arrivierten Pianistengeneration gehört Martin Helmchen zu den feinsinnigen Intellektuellen. Zu denen, die sich genau überlegen, welches Instrument sie für welche Werke wählen, und die sich konsequent hingeben an ein Projekt. Das verrät schon ein Blick auf die Discographie des 1982 in Berlin geborenen Pianisten: Johann Sebastian Bachs „Sechs Partiten“ etwa spielte Helmchen nicht etwa auf einem modernen Steinway ein, sondern auf einem Tangentenflügel von 1790, der wie ein Zwitter aus Cembalo und Hammerklavier klingt. Und für seine Aufnahme von Klavierstücken der Eheleute Clara und Robert Schumann griff er zu einem 1860 gebauten Bechstein-Klavier.

Aktuell gehört Martin Helmchens ganze Leidenschaft Franz Schubert. Sämtliche Klaviersonaten des Wiener Romantikers will er einspielen – nicht nur die drei, vier berühmten Spätwerke, sondern auch die frühen Sonaten und jene, die unvollendet blieben, weil dem zwanzigjährigen Schubert das Geld fürs Notenpapier ausging. Ein erstes Doppelalbum dieses Schubert-Projekts ist im vergangenen Oktober beim Label Alpha Classics bereits erschienen; bis 2028, wenn sich der Todestag des jung verstorbenen Komponisten zum 200. Mal jährt, sollen drei weitere Doppelalben folgen.

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Auch Martin Helmchens Klavierabend am 19. April in Freinsheim steht ganz im Zeichen dieses Schubert-Marathons: Drei Sonaten des Romantikers, der an Syphilis litt und mit nur 31 Jahren vermutlich an einer Typhus-Infektion zugrunde ging, stehen auf dem Programm. Die Sonate Nr. 5 As-Dur aus dem Jahr 1817 ist ein lichtes Werk, das an Mozart anklingt. Die 1825 entstandene Sonate Nr. 15 C-Dur gehört zu den Fragmenten: Nur die beiden ersten Sätze dieser „Reliquie“ hat Schubert vollendet, doch die haben es in sich. Das Werk besticht durch quasi-orchestrale Dimensionen, durch heftige dynamische Kontraste und tiefsinniges Pathos. Dadurch weist es voraus auf die c-Moll-Sonate Nr. 19 aus dem Todesjahr 1828, die mit ergreifenden melodischen Eingebungen beglückt, aber auch durch rhythmischen Aberwitz – etwa im Finalsatz – frappiert.

Martin Helmchen: Klaviersonaten von Franz Schubert – So 19.4., 19 Uhr, Freinsheim, Von-Busch-Hof, Bürgersaal, Karten: 06353 989294 und www.vbh-konzertant.de