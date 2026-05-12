Die Dänin überzeugte mit ihrer Kunst am Bass unter anderem Pop-Star Prince. Jetzt kommt Ida Nielsen zu einem Konzert nach Kaiserslautern, gastiert auch in Bensheim.

Durch Zufall ist die 1975 in der dänischen Stadt Aarhus geborene Ida Nielsen noch zu Schulzeiten mit der Bass-Gitarre in Kontakt gekommen – ein frühes musikalisches Interesse, aus dem eine lebenslange Liebe geworden ist. Nach einem Studium an der Royal Danish Academy of Music in Kopenhagen mit einem Diplom-Abschluss spielt sie in mehreren bedeutenden dänischen Bands. Durch ihr erstes Soloalbum „Marmelade“ (2008) erweckt Nielsen dann die Aufmerksamkeit von Musiklegende Prince. Von 2010 bis zu seinem Tod 2016 war die Dänin als Bassistin und Sängerin in seinen Bands The New Power Generation und 3rd Eye Girl.

Auf ihrem jüngsten Album „More Sauce, please!“ kombiniert die Songwriterin und Bandleaderin funkige Beats, Slap-Bass-Virtuosität, lebhaften Rap und Pop. Live nachzuhören ist das im Mai unter anderem bei Konzerten in Bensheim und Kaiserslautern. Ihren musikalischen Lebensweg skizziert Ida Nielsen im Gespräch mit Christian Hanelt.

Wie bist du zur Musik gekommen, was hat deine Leidenschaft entzündet?

Ich bin in Dänemark auf dem Land aufgewachsen und habe daher hauptsächlich dänische Musik gehört, die im Radio lief. Das war schon manchmal sehr seltsam. Mit 14 Jahren habe ich dann angefangen, einen eigenen Geschmack zu entwickeln mit immer wieder wechselnden Favoriten. Meinen Musikgeschmack am stärksten beeinflusst haben aber ganz sicher Prince, James Brown, die Beatles, aber auch Billie Holiday.

Von Suzie Quatro, Esperanza Spalding und Kinga Glyk, über Julia Hofer, Anika Nilles, Meshell Ndegeocello bis Tina Weymouth von den Talking Heads gibt es zahlreiche Frauen, die das angeblich männliche Instrument Bass spielen. Wie bist du zum Bass gekommen?

Das ist eine lange Geschichte, aber ich versuche, es kurz zu machen. Ich hatte in der Schule einen sehr engagierten Musiklehrer, der sich für eine umfassende musikalische Bildung einsetzte. Es gab nach der Schule einen Chor, und irgendwann erhielt die Schule sogar ein Schlagzeug und einen E-Bass. Jeder, der wollte, durfte die Instrumente ausprobieren. Ich hatte damals schon Piano gespielt und war im Schulchor. Dann habe ich den Bass probiert, mir dabei aber eigentlich nicht viel gedacht. Bis ein Mädchen aus meinem Chor, das in einer Rockband spielte, gesagt hat, dass sie für ein Konzert einen Bassspieler suchen. Und sie hat mich gefragt. Ich dachte mir: „Ja, klar, warum nicht?“ Allerdings konnte ich gar nichts spielen. Ich kannte nur die Namen der Saiten und drei Noten. Das war’s. Trotzdem traf ich mich mit den Jungs der Band und merkte, dass es gar nicht so schwer war. Und ich habe das Zeug gelernt. Es war eine Coverband, und ich liebte ihren Stil wirklich nicht. Ihre Musik sprach mich überhaupt nicht an. Aber bei dem Konzert trat noch eine andere Band auf, die Funkmusik spielte, und deren Bassist war großartig. Ich hatte bis dahin nie etwas Ähnliches gehört. Mir war sofort klar, das will ich machen. Ich fand es so cool, ich liebte diesen Sound. Und so hat es angefangen.

Ist Funk eine Attitüde oder ein Stil?

Es ist ein Stil, und es ist ein Gefühl. Wobei … ich glaube, es hat mehr mit Gefühl zu tun.

Was oder wer hat dich am meisten musikalisch geprägt?

Oh, das waren viele Sachen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe als Kind viel populäre dänische Musik gehört, habe im Chor gesungen, was eher etwas klassisch war. Doch dann habe ich eine Dokumentation über Billie Holiday gesehen, die mich so bewegt hat, dass ich angefangen habe, ihre Musik zu hören. Dann habe ich eine Dokumentation über James Brown gesehen, die mich auch beeindruckt hat. Da war ich noch keine 14 Jahre alt. Und dann habe ich angefangen, mich durch die Musik zu hören. Heute mag ich viele Genres. Aber was ich mache, wenn ich Bass spiele, ist Funk. Dafür schlägt mein Herz.

Dennoch spiegelt deine Musik die unterschiedlichsten Einflüsse wider von Reggae über Weltmusik bis Hip-Hop.

Mein Stil, wenn ich mit Ida Nielsen & the Funkbots spiele, ist definitiv Funk. In jeder Hinsicht. Aber ich liebe auch viele andere Musikstile, und sie finden dann ebenfalls ihren Weg in meine Musik. Ich vermute also, dass es ein Mix aus vielen Stilen ist – vermischt in einem großen Topf Funk. Ich persönlich muss die Musik nicht kategorisieren, aber ich denke, dass es für ein Publikum gut ist, zu wissen, was es erwartet.

Wie hat sich dein Sound in den vergangenen Jahren entwickelt?

Er hat sich verändert – definitiv. Als ich angefangen habe, habe ich nicht viel über den Sound nachgedacht. Ich habe nur ans Spielen gedacht. Doch, wenn man etwas älter wird, beginnt man vielleicht ein bisschen mehr über die Ästhetik nachzudenken, hört bewusst andere Bassisten, aber auch andere Instrumente. Und man lernt viel davon. Es ist wie eine lange Reise. Je mehr du lernst, desto mehr hörst du, desto mehr wirst du beeinflusst. Wenn du dich in der Mitte all dessen wiederfindest, dann hast du deinen eigenen Sound gefunden. Ich fühle mich jedenfalls so, als hätte ich meinen eigenen Sound.

Was interessiert dich am meisten – Rhythmus, Harmonie oder Storytelling?

Ich denke, dass alles gleich wichtig ist. Wenn man alles in einem Song hat, finde ich es fantastisch. Wenn man einen wirklich starken Groove hat, dann braucht man vielleicht nicht so viel mehr, weil er allein die Leute schon zum Tanzen bringt. Aber wenn man schöne Harmonien hat, dann braucht man vielleicht keinen so starken Groove. Das Gleiche gilt für die Geschichte. Jedes einzelne Element ist wichtig. Wenn man eines davon im Song hat, ist es toll. Wenn man zwei hat, ist es noch toller, und wenn du drei haben kannst, ist es fantastisch. Ich denke beim Schreiben nicht so viel darüber nach – es kommt einfach so raus, wie es kommt.

Wann wird dein neues Album veröffentlicht werden?

Ich werde irgendwann dieses Jahr ein neues Album veröffentlichen. Es wurde ein wenig verschoben, aber es wird dieses Jahr herauskommen.

Wie wichtig ist der deutsche Markt für dich?

Er ist ziemlich wichtig. Deswegen spielen wir auch viel in Deutschland. Es scheint also, dass die Deutschen Funkmusik mögen. Das ist ziemlich cool. Das Publikum hier ist kulturell sehr aufgeschlossen und interessiert, es ist immer bereit, überrascht zu werden und Neues zu entdecken. In Dänemark, wo ich wohne, ist das nicht so. Dort wollen die Leute vor allem das hören, was sie schon kennen. Schon als ich mit meiner eigenen Band begonnen habe, war ich oft überrascht, dass selbst in einer kleinen deutschen Stadt unsere Show ausverkauft war. Deutschland ist wirklich ein gutes Pflaster für mich.

Du warst die letzte Bassistin, mit der Prince aufgetreten ist. Wie kam es dazu?

Der Kontakt kam 2010 zustande. Ich hatte ein paar Videos von mir online gestellt, die er gesehen hat. Daraufhin hat er mich nach Minnesota zu einer Jam-Session eingeladen. Ich war drei Tage dort und schon am ersten Tag hat er mich eingeladen, auf seiner Tour zu spielen. Da ist mein größter Traum in Erfüllung gegangen. Dafür bin ich ihm heute noch sehr dankbar.

Was hast du von Prince gelernt?

Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, denn ich habe unfassbar viel von ihm gelernt. Prince war der Meister von allem. Vor allem war er perfekt darin, die richtigen Live-Arrangements zu entwickeln. Davon habe ich später bei den Medleys meiner eigenen Band sehr profitiert. Außerdem hat Prince stets 100 Prozent gegeben. Er wollte immer nur Musik machen, nie woanders sein, er war voll auf das konzentriert, was er machte. Deshalb umgab ihn diese unglaubliche Aura. Seine Fans haben intuitiv gespürt, dass er und seine Musik eine absolute Einheit waren. Von ihm ging pure Magie aus. Bei ihm habe ich mir abgeschaut, wie man mit seiner Musik verschmilzt, wie man beim Spielen an nichts anderes denkt, sondern in diesen besonderen Momenten komplett in die Musik versunken ist.

Und wie war es auf der zwischenmenschlichen Ebene, mit ihm zusammenzuarbeiten?

In seiner Band herrschte stets ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl, jeder hat den anderen unterstützt. Er schaffte es, das Beste aus seinen Bandmitgliedern herauszuholen. Prince wollte, dass alles und jeder perfekt ist. Und er hat es geschafft, Dinge aus uns herauszuholen, die wir selbst nicht für möglich gehalten haben. Auf diese Weise hat er die spielerischen Grenzen ständig weiter nach oben verschoben. Dabei sind oft Dinge herausgekommen, mit denen wir selbst nicht gerechnet hätten. Es war harte Arbeit, aber immer eine mit einem großen Belohnungspotenzial.

Ida Nielsen & The Funkbots: So 17.5., 20 Uhr, Bensheim, Musiktheater Rex; Do 21.5., 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn (Cotton Club); Karten für beide: reservix.de