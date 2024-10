Seit vielen Jahren schon hilft er heillos überforderten Hundehaltern, ihre Vierbeiner in den Griff zu bekommen. Weil er das so treffsicher wie unterhaltsam macht, hat Martin Rütter eine große Fangemeinde. Jetzt geht seine Live-Tour in die Verlängerung.

Auf seinem T-Shirt steht „Der will nur spielen“ – in Anspielung auf „Frauchen“ und „Herrchen“, die gerne mal missverstehen, wonach ihrem Vierbeiner wirklich der Sinn steht. Genau da setzt Martin Rütter als ausgewiesener „Hundeversteher“ an: mit einem unterhaltsamen Programm, dem ein durchaus ernstzunehmendes Erziehungskonzept für komplizierte Kläffer und böswillige Wadenbeißer zugrunde liegt.

Rütter ist als Ratgeber und Entertainer längst zum Publikumsmagneten geworden – nachdem er zuvor im Fernsehen schon mit seiner Sendung „Eine Couch für alle Felle“ Quotenerfolge gefeiert hat und seine Bücher mit Lösungen für „Problemhunde“ auf Bestseller-Listen gelandet sind. Ein Vierteljahrhundert lang fungiert er nun schon als „Mann für alle Felle“.

Dass der Hunde-Profi, der, wie er sagt, schon manchen Jogger von der Laterne heruntergeholt hat, in der Regel die Hundehalter als eigentliches Problem entlarvt, nimmt ihm niemand krumm. Und weil die Hallen, die er unter dem Motto „Der will nur spielen“ auf seiner aktuellen Live-Tour ansteuert, nach wie vor so gut gefüllt sind, gibt er bis 2025 Zusatzvorstellungen – die wichtigsten Themen der vergangenen 25 Jahre im Gepäck: Mi 6.11., Ludwigshafen, Ebert-Halle; Fr 15.11., Bensheim, Weststadthalle, und Do 23.1., Mannheim, Rosengarten, alle 20 Uhr, Karten: 06073 722740, www.s-promotion.de.