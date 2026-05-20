Eine neue Lust auf Geselligkeit am Feuer stellt Rainer Jöckle von der Bellheimer Kochschule 1a fest. Dort sind derzeit auch verschiedene Grillkurse im Angebot.

Die Temperaturen steigen, der Sommer naht – und schon wird im Freien gebrutzelt, was das Zeug hält. Dabei gilt: Vom Gasgrill bis zum offenen Feuer, vom veganen Gemüsespieß über Fisch bis zur kompletten Ente – Grillen ist längst nicht gleich Grillen. Auch die Pfälzer Kochschulen greifen das Thema auf vielfältige Weise auf, darunter die Kochschule 1A im südpfälzischen Bellheim.

Rainer und Karole Jöckle von der Bellheimer Kochschule 1A. | Foto: Jöckle/oho

„Klar gibt es wie überall in der Kulinarik auch beim Grillen immer wieder neue Trends“, bestätigt Küchenmeister Rainer Jöckle, der mit seiner Frau Karola die Kurse in Bellheim leitet. „Ich glaube, dass im Moment der Trend ein bisschen weg von den hochtechnisierten Grills geht. Man grillt wieder gerne am offenen Feuer oder wie bei uns auch an Feuerplatten.“

Doraden auf der Eisenplatte fürs Holzfeuer. | Foto: Rainer Jöckle/oho

Dabei wird eine Metallplatte auf dem Holzfeuer erhitzt: „Durch die Position des Holzfeuers in der Mitte der Platte hat man verschiedene Temperaturzonen und daher viele Möglichkeiten“, erklärt Jöckle, der sich über die Entwicklung durchaus freut: „Durch die Gasgrills sind die Gemütlichkeit und das Ursprüngliche des Grillens etwas verloren gegangen“, findet er. „Ich sehe im Moment, dass man wieder Feuer machen und gesellig drumherum stehen möchte.“

Weg gehe der Trend auch, wie Jöckle meint, von der schnellen Wurst aus der Hand. „In Deutschland hat man ja traditionell immer sehr schnell gegrillt, am liebsten auf Holzkohle. Bratwurst, Nackensteaks und Scheiben vom Schweinebauch, meist schon vom Metzger vormariniert, wurden in direkter Hitze schnell zubereitet.“ Inzwischen stehen die Zeichen mehr auf entschleunigten Genuss schon bei der Zubereitung, wie das von anderen Kulturen in Süd- oder Nordamerika bekannt ist. Jöckle: „Hier wird sehr langsam über einen langen Zeitraum bei niedrigen Temperaturen gegrillt. Das Grillen ist hier ein Tagesevent. Diese Art zu grillen hat sich inzwischen auch bei uns etabliert.“

Der Weg ist also das Ziel. Dennoch gibt es eherne Grillgesetze, wie Jöckle betont: „Beim normalen Grillen von Fleisch gibt es eine Grundregel. Es gibt eine kurze, sehr heiße Phase, um Röstaromen zu erzeugen, und danach eine lange Phase bei niedriger Temperatur“, erklärt er. Ein Rindersteak beispielsweise werde zunächst bei direkter Hitze über der Flamme angebraten. Anschließend komme es in den indirekten Bereich, wo es bei etwa 100 Grad Celsius langsam bis zum gewünschten Garpunkt ziehe.

Vorbereitung des Fischs: Limonen für Säure und Aroma. | Foto: Rainer Jöckle/oho

„Wir in unserer Grillschule legen auch größten Wert auf die Qualität unserer Grundprodukte. Egal ob Fleisch, Fisch oder Gemüse – lieber ein bisschen weniger kaufen und dafür eine gute Qualität, möglichst aus der Region“, betont der Küchenmeister, der bei seinen Grillkursen und Grillpartys gerne auch mal außergewöhnliche Produkte integriert. So gibt es neben ausgefallenen Fleischvarianten immer wieder auch Fisch und Meeresfrüchte.

Kulinarische Vielfalt vom Grill: Auch Lachs vom Holzbrett zählt dazu. | Foto: Rainer Jöckle/oho

„Auch vegetarische und vegane Varianten dürfen natürlich nicht fehlen“, sagt er. „Gefüllte Champignons oder eine Shakshuka – also Eier in einer Sauce aus Tomaten, Chilischoten und Zwiebeln – werden bei uns genauso gegrillt wie Reh oder eine ganze Ente.“ Auch ganze Doraden, Pulpo oder Lachs direkt auf dem Zedernholzbrett stehen laut Jöckle gelegentlich auf dem Programm. „Natürlich gibt es auch schon mal einen ganzen karamellisierten Schweinebauch bei uns. Hierbei ist uns wichtig zu zeigen, wie vielseitig Grillen eigentlich sein kann.“ Anregungen, die auch die Grillpartys zu Hause bereichern können.

Ungewöhnlich für viele Grillfans: Auch Süßspeisen wie Blaubeermuffins, Cheesecake oder halbflüssige Schokoladenküchlein können auf dem Grill zubereitet werden. Nicht zuletzt sei das Thema Pizza und Pizzagrillkurs stark gefragt, wie die Jöckles bemerkt haben. „Die richtige Teigherstellung, Teigführung und natürlich die perfekte Pizza sind für viele ein spannendes Thema. Ich glaube, dass dabei vor allem die Suche nach einer traditionellen und gut bekömmlichen Pizza im Vordergrund steht. Viele Menschen wenden sich zunehmend von den bekannten Standardprodukten ab.“

Wird in der Kochschule 1A bei Kursen ebenfalls in der Outdoorküche zubereitet: Pizza neapolitana. | Foto: Rainer Jöckle/oho

Für Genießer, die neue Wege gehen, auch mal zum veganen Grillfest einladen möchten, macht es also durchaus Sinn, hin und wieder einen Grillkurs zu buchen – ob in Bellheim oder anderswo.

Grillkurse: Vielfältiges Angebot der Bellheimer Kochschule 1a

Die Kochschule

Seit 2011 veranstalten Restaurantfachfrau Karola Jöckle und Küchenmeister Rainer Jöckle in ihrer Bellheimer Kochschule Events rund um das Thema Genuss: Kochkurse, Küchenpartys, Musikevents, Fine-Catering, Livecooking, Firmenausflüge, Workshops und Genussreisen.

Grillparty und Grillkurse

„Die große BBQ-Party“: Die 1A Kochschule lädt zu einem kulinarischen Sommerabend mit Grillen in gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre bei Musik ein. Die Gäste lernen ganz nebenbei Tricks „für das perfekte Grillergebnis“ kennen. Gegrillt wird mit Feuerplatten und Zutaten wie Wasserbüffelfleisch für Burger, belgischem Käse und Trüffelsalami aus dem Piemont: Sa 25.7., 17 Uhr

Grillkurs „Surf & Turf“: Beim BBQ-Kurs mit Fisch, Meeresfrüchten und Fleisch werden unter anderem Jakobsmuscheln auf Blattspinat, Thunfischwürfel am Rosmarinspieß, knuspriger Pulpo mit Oliven-Tomatensalsa, Hüfte vom Weidelamm und Kalbstafelspitz mit Kartoffelsaltimbocca zubereitet: Sa 23.5., 11 Uhr.

Grillworkshop „mediterran“: Gegrillte Bruschetta, Hähnchenkeulen mit Salzzitrone, Honig und Fenchel, eine ganze Dorade mit Kräuterfüllung, Lamm-Rosmarinspießchen, Kachelfleisch vom Strohschwein mit BBQ-Honig, gegrillte Fächerkartoffeln und Pesto, eine ganze Wachtel mit Weißbrotfüllung im Speckmantel und Blätterteig-Apfelküchle kommen bei dem Workshop vom Grill: Fr 10.7., 17 Uhr.

Grillkurs „American Style“: Gegrillt wird ein Menü mit gegrillten Eiern im Speckmantel, Lachsfilet BBQ-Style auf dem Zedernholz, Chickenroll im Schinkenmantel mit Chili-Tomatenchutney, Medaillons vom Weiderind, karamellisiertem Schweinebauch, Grillgemüse und grillfrischen Beerenmuffins: Fr 24.7., 18 Uhr.

Genussakademie – Herbstgrillen: Herbstliche Leckerbissen vom Grill gibt es beim Herbstkurs, darunter Jakobsmuscheln auf rotem Mangold, Rehmedaillons, eine ganze Bauernente mit Apfel-Zwiebelfüllung, Grillgemüse mit Kürbis und Kastanie und Feigencrumble: Sa 19.9.

Kontakt und Buchung

Alle Grillkurse finden in der Outdoorküche der Kochschule 1A, in Bellheim, Waldstückerring 8, statt. Buchung, weitere Termine: www.1a-die-kochschule.de, Infos auch unter Telefon: 07272 9870141, E-Mail: info@1a-die-kochschule.de