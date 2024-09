„Jazz für Räuber“ lässt das Theater Mummpitz aus Nürnberg erklingen, wenn es am So 22.9. im Gläsernen Foyer des Ludwigshafener Pfalzbaus Kindern ab drei Jahren die Geschichte von Kasper und Seppl mal anders erzählt.

König Semmelwurst I. lädt ein zur Aufführung seiner Mär vom gefährlichsten Räuber aller Zeiten. Da sind Kasper und Seppl natürlich sofort dabei. Als aber Gretel klar wird, dass sie wohl keinen Platz in der Geschichte haben soll, macht sie gehörig Rabatz. Kurzerhand verschafft sie sich ihre Rolle selbst, und die Musiker Gabriel Drempetic (Trompete), Peter Pelzner (Gitarre), Ferdinand Roscher (Bass/ Tuba) und Simon Froschauer (Schlagzeug, Schreibmaschine) haben gut zu tun, beim spannenden Road-Trip durch die Welt des Jazz nicht aus dem Takt zu kommen. Gretel jedenfalls zeigt es allen und wird als Bandita Furiosa zum Star der Geschichte.

Bei diesem zeitlosen Kasperltheater trifft ein gehöriges Maß an Anarchie auf die Klassiker des Jazz. Puppenspielerin Panja-Kristin Rittweger lässt im wahrsten Sinne des Wortes die Puppen tanzen – und am Ende, so wird versprochen, hält es die kleinen Zuschauer nicht mehr auf den Stühlen.