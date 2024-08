Musikmanager Markus Krampe und Fußballstar Lukas Podolski laden zur zweiten Auflage des genreübergreifenden Spektakels mit dem Who is who aus Pop, Rock, Hip-Hop und elektronischer Musik und einem satten Rahmenprogramm.

Das Konzept zum Glücklichsein scheint aufgegangen, viele Menschen besuchten die Premiere des Glücksgefühle-Festivals am Hockenheimring. Daher laden Musikmanager Markus Krampe und Fußballspieler Lukas Podolski von 12. bis 15. September zur zweiten Auflage des genreübergreifenden Spektakels mit dem Who is who aus Pop, Rock, Hip-Hop und elektronischer Musik und einem satten Rahmenprogramm.

Endorphine statt Adrenalin

Statt dem üblichen Adrenalin an der Rennstrecke sorgen Acts wie Die Fantastischen Vier, Jan Delay & Disko No. 1, Bausa, Montez oder Lost Frequencies, W&W, Shirin David, Dimitri Vegas & Like Mike, Kontra K, Wincent Weiss, Mia Julia, Tokio Hotel, Alvaro Soler, Purple Disco Machine, Boris Brejcha, Fritz Kalkbrenner und Blasterja für reichlich Endorphine. 40 Stunden Livemusik auf mehreren Bühnen werden das Motodrom zum Kochen bringen. Für einen besonderen Höhepunkt sorgen sicher die Backstreet Boys mit ihrem exklusiven Deutschland-Auftritt beim Festival.

Schwung, Food, Sport & Styling

Auch rund um die Bühnen wird ordentlich gepowert. Glücksoase und Happy Beach, Poldis Sports Club, XXL-Zipline, Motocross- & Quad-Freestyle Stuntshow, Fahrgeschäfte wie Kettenflieger, Wellenflug und Riesenrad oder Breakdance und Aerobic sorgen für Action, Bewegung und happy Beats zwischen den Konzerten. Auf der Streetfoodmeile wird Gesundes und Fettreiches serviert. Die Barber- und Tattooshops zaubern das perfekte Party-Styling und die Chillout-Lounge sorgt für die Entspannung zwischendurch.

Glamping an der Rennstrecke

Wer das „ganze Glück“ mitnehmen möchte, kann das eigene Zelt aufschlagen, im Wohnmobil anreisen oder ganz exklusiv einen „Glamping“-Platz an der Rennstrecke reservieren, ohne selbst aufbauen zu müssen. Die Reise ins Glück kann beginnen ...

»Glücksgefühle«-Festival – 12. bis 15. September, Hockheimring, Line-up, weitere Infos und Tickets unter: gluecksgefuehle-festival.de