Das ist Pfalzgefühl pur: Fetter Pfalzrock vom Feinsten, Pfälzer Wein und im Kuckucksbähnel unter Dampf ins Elmsteiner Tal tuckern. Kein Wunder, dass die Karten jedes Jahr binnen einer Stunde vergriffen sind. Deshalb gilt: schnell sein! Am 29. August ist es wieder soweit, der „Giddarischde Express“ geht erneut auf Tour – der Vorverkauf startet bereits am 7. März ab 10 Uhr (52 Euro pro Person).

Auftakt mit dem „Woifeschdkäänisch“

Den musikalischen Auftakt übernimmt wie immer der „Woifeschdkännisch“ mit Frontmann Monji El Beiji. Anschließend spielen „Die Anonyme Giddarischde“ mit Thomas „Edsel“ Merz am Mikrofon. Abfahrt des Kuckucksbähnels ist um 11.45 Uhr in Lambrecht. In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung. Es empfiehlt sich dennoch eine Anreise mit der S-Bahn. Bereits vor der Abfahrt schenken die Neustadter Weingüter Sommer und Ludwig Döring die legendäre „Schorledutt“ aus – beste Bedingungen also für einen stimmungsvollen Start. Das Konzert findet in Elmstein in der Parkanlage statt, wenige Schritte von der Endhaltestelle und mitten im Pfälzerwald gelegen. Dort wird zünftig gefeiert, gesungen und getanzt – begleitet von Pfälzer Spezialitäten und viel ehrenamtlichem Engagement. Was vor über zehn Jahren als spontane Idee begann, hat sich längst zu einem echten Kulttermin im Pfälzer Veranstaltungskalender entwickelt. Die Rückfahrt ist gegen 18 Uhr, die Ankunft in Lambrecht erfolgt gegen 18.45 Uhr.

Schnell sein lohnt sich

Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf beim Weingut Ludwig Döring in Neustadt sowie bei Fein-stick in Frankenthal – telefonische Reservierungen sind nicht möglich. Wer mitfahren möchte, sollte also früh bereitstehen – oder bei unserer Verlosung teilnehmen und mit etwas Glück zwei Fahrkarten gewinnen. Bei Fragen: www.pst-pfalz.de

VERLOSUNG:

2x2 Karten für den »Giddarischde-Express« am 29. August

Mit wem würdet ihr am liebsten im „Giddarischde-Express“ durchs Elmsteiner Tal fahren? Und warum gerade mit dieser Person? Wer zwei Karten gewinnen möchte, sendet bis Mo 9.3., 21 Uhr, eine E-Mail, Betreff „Kuckucksbähnel“, mit der Antwort, Name und Adresse an gewinnen-leo@rheinpfalz.de. LEO drückt die Tatzen!

Alle rechtlichen Hinweise zu dieser Verlosung finden Sie in im Impressum der LEO-Printausgabe.