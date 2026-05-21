Als Dorf der „Sieben Mühlen“ nimmt Großkarlbach am Pfingstmontag, 25. Mai, am Deutschen Mühlentag teil.

Zu diesem bundesweiten Aktions- und Thementag werden drei der ehemals sieben Großkarlbacher Mühlen öffnen. Die zentrale Mühle ist die vor einigen Jahren restaurierte Dorfmühle mit dem Mühlenmuseum. Hier stehen Mitglieder des Großkarlbacher Mühlenvereins zur Erläuterung der Mühlentechnik und der Geschichte der alten Dorfmühle zur Verfügung. Wer will, kann auch an einem großen Mühlespiel sein Können mit Freunden messen. Der Sieben Mühlen-Kunst- und Kulturverein sorgt für das leibliche Wohl, für Kaffee und Kuchen ist der Mühlenverein verantwortlich.

Die zweite Mühle, die besichtigt werden kann, ist die Pappelmühle im Mühlweg, in der vom Besitzer und letzten Müller aus Großkarlbach noch Mühlentechnik aus dem 20. Jahrhundert gezeigt wird. Eine besondere Attraktion ist der große 15-Liter Einzylinder-Dieselmotor, der früher die Mühle angetrieben hat, bevor er durch einen E-Motor ersetzt wurde. Auf Wunsch kann dieser Motor in einer eindrucksvollen Aktion gestartet und damit die gesamte Mühlentechnik in Bewegung gesetzt werden. Der Großkarlbacher Motor- und Touristik-Club wird dort für Essen und Getränke sorgen.

Die dritte im Bunde ist die Rheinmühle am Ende der Kändelgasse. Die einst sehr imposante Mühlentechnik ist 1926 durch einen Brand zerstört worden. Noch erhalten ist das ehemalige Wasserhaus, in dem sich früher drei mächtige Wasserräder drehten. Die Gebäude wurden in der alten Form wieder errichtet. Das Mühlengebäude wird für kulturelle Veranstaltungen, wie zum Beispiel an der „Großkarlbacher Langen Nacht des Jazz“, sowie für private Feste genutzt. Am Mühlentag sind dort alte Bilder der Rheinmühle vor und nach dem Brand zu sehen und Informationen dazu nachzulesen. Das Rheinmühlenteam sorgt für Speisen und Weine.

Als gemeinsamer Höhepunkt folgt um 15 Uhr das schon fast traditionelle Entenrennen auf dem Eckbach. Es wird für Groß und Klein spannend, welche Ente die schnellste ist. Hierzu werden in allen Mühlen Lose verkauft, es gibt auch Preise zu gewinnen.

Deutscher Mühlentag in Großkarlbach: Montag, 25. Mai (Pfingstmontag), 11-17 Uhr; Eintritt frei