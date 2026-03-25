Die LEO-Redaktion und die BASF-Weinexperten haben wieder exklusiv ein LEO-Weinpaket geschnürt. Eins wird verlost. Welche Frühlingsweine drin sind und wie man es bekommt.

Lust auf Frühling? Wer hat das nach diesen dunklen, kühlen und oft regenreichen Monaten nicht? Aber weil man sich aufs Wetter leider nicht verlassen kann, hat die LEO-Redaktion zusammen mit den BASF-Weinexperten exklusiv für die Leserinnen und -Leser ein frühlingshaftes und spannendes Weinpaket mit fünf Tropfen renommierter Pfälzer Weingüter sowie einem Überraschungsgast zusammengestellt – und das zum Sonderpreis.

Aromatisch und prickelnd

Nicht nur den Frühling, sondern auch noch den Sommer im Glas hat dieser Secco weiß vom Weingut Hartmann in Kirrweiler . Blüten, Birne, Apfel, Pfirsich , Zitronenzesten, frischer Holunder: Seine Aromen sind die passenden Begleiter, um an den ersten warmen Frühlingsabenden mal wieder die Seele baumeln zu lassen. Mit den Rebsorten Riesling, Müller-Thurgau und Scheurebe gelingt es Christian Hartmann , aromatische Vorboten des Frühlings in diesem prickelnden Secco zu vereinen. Unser Speisentipp: Ceviche mit Limette und Koriander.

Fruchtig und frisch

Riesling, Sauvignon Blanc und die Piwi-Rebe Cabernet Blanc – die fruchtig-frische 2024 Auftakt Kick-Off Weißweincuvée BASF Exklusiv des Bad Dürkheimer Weinguts Mesel ist im wahrsten Sinne des Wortes ein besonderer „Auftakt“ in die bevorstehende Outdoor-Season. Durch den Ausbau im Stahltank kommen die Fruchtaromen wunderbar klar zur Geltung. Birne, grüner Apfel, Pfirsich, Zitrusfrüchte und etwas Exotik (die an Physalis erinnert) bilden den perfekten Start in den Frühling – gerne zu Kabeljau auf Zitronenrisotto mit Fenchel und Kräutern.

Floral und vollmundig

Die Stilistik des Weinguts Pfaffmann in Walsheim sind frische und sortentypische Weine, bei denen man einen vollmundigen Eindruck hat. Das bestätigt auch der 2025 Blanc de Noirs aus der Rebsorte Spätburgunder mit seiner tollen Fruchtaromatik nach Erdbeere, roten Johannisbeeren und zarten floralen Noten – passend zu mediterranem Couscous-Salat mit Zitronen-Dressing. Beim Blanc de Noir entsteht durchs frühe Abtrennen des hellen Traubensaftes von den farbintensiven Beerenschalen ein Wein, der nur einen zart rosafarbenen Schimmer zeigt.

Cremig und charmant

Seit neun Generationen ist der Wein bereits Mittelpunkt in der Winzerfamilie Hammel aus Kirchheim , nördlich von Bad Dürkheim. Und schon viele Jahre davon arbeitet man mit dem BASF-Weinkeller eng zusammen. In diesem Jahr fasste man den Entschluss, eine Weißweincuvée zu kreieren. Heraus kam dabei ein „einfach himmlisches“ Zusammenspiel zwischen Chardonnay und Sauvignon Blanc. Die 2024 Einfach Himmlisch Cuvée Heaven on Earth BASF Exklusiv kommt cremig, aromatisch und voller Charme daher, unter anderem passend zu Zitronen-Ricotta-Gnocchi mit frischen Kräutern.

Elegant und harmonisch

Das Maikammerer Weingut Erich Stachel steht für traditionelle, qualitativ hochwertige und fruchtbetonte Weine, die die Stärken der Region spiegeln. Die Matthias Rotweincuvée verkörpert diese Handschrift perfekt: eine elegante, fruchtige Cuvée aus Dornfelder, Regent und Sankt Laurent. Am Gaumen zeigt sich eine harmonische, weiche Struktur mit intensiver Beerenfrucht und mild-feinherbem Charakter. Das warme Klima und die fruchtbaren Böden verleihen dem Wein seine saftige Aromatik – ideal zu Schweinefilet in Kräuter-Rahmsoße mit Pilzen.

Der Überraschungsgast kommt diesmal aus Italien – vom Weingut Villa Sandi , dessen Chef, Giancarlo Moretti Polegato, vor wenigen Tagen beim „Meininger Award 2026“ zum „Internationalen Weinunternehmer des Jahres“ gekürt wurde. Für seine herrlich leichten, zart perlenden Proseccos wird Villa Sandi Jahr für Jahr mit Preisen ausgezeichnet, so auch dieser halbtrockene Il Fresco Prosecco Spumante DOC Treviso , der etwa perfekt zu einer Insalata Caprese mit Basilikum-Pesto und Zitronenzeste passt.

LEO-Sonderpreis

Das LEO-Weinpaket „Frühling 2026“ gibt’s zum Sonderpreis von 41 Euro (plus 8,20 Euro Versand) statt 48,70 Euro (plus Versand). Es kann auf weinkeller.basf.de/leoweinpaket bestellt oder versandkostenfrei im BASF-Weinkeller abgeholt werden. RHEINPFALZCARD-Inhaber dürfen sich auf eine süße Verführung freuen: Sie erhalten ein Fläschen Spaghetti-Eis-Likör (0,05l) von Kupper dazu, eine Hommage an die Mannheimer Eis-Kreation von Dario Fontanella.

Gibt’s zum LEO-Weinpaket dazu: Spaghetti-Eis-Likör. | | Foto: oho

Übrigens: An der Packstation im Foyer des BASF-Weinkellers können Online-Besteller über das Feld „click & collect“ jederzeit bis zu 36 Flaschen Wein entnehmen.

Verlosung

1 LEO-Weinpaket Frühling 2026 mit ausgesuchten Tropfen

Mit etwas Glück können LEO-Leserinnen- und -Leser ein LEO-Weinpaket „Frühling 2026“ gewinnen. Die Preisfrage: Aus welchem Land kommt diesmal unser Überraschungsgast? Sie kennen die Antwort? Dann schreiben Sie bis Montag, 30. März, 21 Uhr, eine E-Mail an gewinnen-leo@rheinpfalz.de, Betreff: LEO-Weinpaket. Bitte die Lösung sowie Name, Anschrift und Telefonnummer angeben. LEO wünscht viel Glück!