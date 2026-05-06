Schlemmen ohne Grenzen: Dazu lädt die „Tafel der Nationen“ in Mannheim zum zweiten Mal ein. Austausch, Speisen, Tanz und Unterhaltung inklusive.

Zusammen feiern, genießen und ganz nebenbei Vorurteile ablegen und Grenzen überwinden: Das Konzept ist nicht neu, aber immer wieder erfolgreich. So laden die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen nach der Premiere im vergangenen Jahr denn auch am Samstag, 9. Mai, erneut zur „Tafel der Nationen“ ein.

Geboten werde ein buntes Programm mit Fingerfood aus aller Welt, Infoständen sowie Tanz und Musik, informieren die Veranstalter. „In Mannheim leben Menschen aus zahlreichen Nationen“, heißt es in der Presseankündigung weiter. Die „Tafel der Nationen“ wolle diese Vielfalt feiern. Der Aktionstag stehe dabei „ganz im Zeichen des friedlichen Miteinanders, des Austausches und des gegenseitigen Kennenlernens“. Die „Tafel der Nationen“ sei eine Veranstaltung der Reiss-Engelhorn-Museen in Kooperation mit der Stadt Mannheim – Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll. Sie findet bewusst am Europatag statt, der die Bedeutung des Zusammenhalts über die Grenzen hinweg ins Bewusstsein rückt, und ist zudem als Beitrag zum bundesweiten „Aktionstag Zusammenhalt“ konzipiert.

Kulinarische Vielfalt: Fingerfood. | Foto: rem/Michelle Striegel

Kulinarisch können die Gäste sich auf eine Reise um den Globus freuen – „von Italien nach Japan, von Kamerun nach Griechenland oder von Albanien nach Pakistan und Venezuela“, so die Veranstalter. Mehr als 30 interkulturelle und migrantische Vereine aus Mannheim bieten traditionelle Gerichte ihrer Herkunftsländer an. Auch das Bühnenprogramm mit Musik und Tanz sowie Infoständen ist vielfältig, die Teilnahme für die Gäste kostenlos.

Tafel der Nationen: Sa 9.5., 11-16 Uhr, Mannheim, Toulonplatz vor dem Museum Zeughaus C5, Teilnahme kostenlos, Infos: www.rem-mannheim.de