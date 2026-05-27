Am 27. Juni Genussmeile: Sechs-Gang-Spaziermenü in St. Martin
Weinliebhaber und Feinschmecker können sich folgenden Termin vormerken: Am Samstag, 27. Juni, laden die St. Martiner Gastronomen und Winzer zum dritten Mal zur Genussmeile ein. Der Kartenvorverkauf läuft.
Der Begriff Menügang darf hier wörtlich genommen werden: Die Gäste flanieren im sommerlichen Ambiente über die Genussmeile, gehen also von Station zu Station, und stellen sich dabei ein Menü in sechs Gängen mit Weinbegleitung zusammen. Zur Auswahl stehen Speisen bei elf verschiedenen Gastronomen und Weine von elf Winzern, so dass jeder sich sein Menü ganz nach Geschmack gestalten kann.
„Jede Köstlichkeit wird von den St. Martiner Gastronomen mit Liebe zubereitet, während die passenden Weine von den örtlichen Winzern ausgeschenkt werden“, verspricht Daniela Kauf von der Tourist-Info St. Martin. Sie informiert auch über eine Premiere in diesem Jahr: Der Tourismusverein sei erstmals mit einem eigenen Cocktailstand vertreten und biete sommerliche Getränke an.
Auf der Genussmeile laden zudem die St. Martiner Einzelhändler sowie Kunsthandwerker an Ständen zum Bummel ein. Live-Musik sorgt für die passende Atmosphäre. Bonhefte mit sechs Bons gibt es im Vorverkauf für 69,50 Euro. Pro Bon werden eine Köstlichkeit und 0,1 Liter Wein serviert.
Genussmeile: Sa 27.6., 19-23 Uhr, St. Martin, Gastronomen und Winzer, Kartenvorverkauf online sowie per E-Mail an
mademer.gastro@sankt-martin.de und unter Telefon 06323 5300
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