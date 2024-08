Hier gibt es alles, was das Leben lebenswerter macht, denn der Name „Genussladen“ ist Programm. Und weil Schokolade zweifellos einen sehr hohen Genusswert hat, spielt sie dort eine wichtige Rolle. Allerdings erst wieder in einigen Tagen.

Hier gibt es alles, was das Leben lebenswerter macht, denn der Name „Genussladen“ ist Programm. Das Sortiment reicht von Feinkost und Spirituosen über Kochbücher bis hin zu Deko-Artikeln, Taschen und anderem mehr. Und weil Schokolade zweifellos einen sehr hohen Genusswert hat, ist feinen, kleinen Kreationen daraus eine eigene Abteilung, die „Prallerinerie“, gewidmet.

Allerdings haben Schoko-Kreationen derzeit noch Sommerpause. Aber wo aktuell noch Kekse und Gebäck stehen, finden schon bald wieder über 130 Sorten davon Platz. „Je später der Sommer, desto größer die Vorfreude“, sagt Anne Knapp, die zusammen mit ihrem Mann Peter den „Genussladen“ führt. Den Saisonstart für Schokolade markiert am Samstag, 14. September, 10-18 Uhr, das Schokoladen-Fest.

Neues Sortiment in Arbeit

Der Saisonwechsel beschert den Knapps gerade jede Menge Arbeit. Man arbeite eng mit den Lieferanten und Manufakturen zusammen, um das neue Sortiment zusammenzustellen. „Aber das macht uns selbst auch einen riesen Spaß – die Vorfreude auf die Schokolade mischt sich mit der Freude, es sich nach dem schönen Sommer auch wieder drinnen gemütlich zu machen.“ Schokolade könne man nicht mehr an „Trends“ messen, stellen die Knapps fest, vielmehr seien Qualität und Nachhaltigkeit die Basis für die Arbeit der Chocolatiers.

Die „kleine Prallerinerie“ offeriert zwischen 20 und 30 Pralinenvariationen – klassisch mit Nougat und feinster Ganache, fruchtig mit weißer, heller oder dunkler Schokolade, mit und ohne Alkohol. Knapp: „Doch so unterschiedlich die Pralinen auch sind – allen ist ihr intensiver Geschmack gemeinsam.“ Feinste Chocolatierskunst werde auf kleinstem Schoko-Kugel-Raum vereint und sorge für echte Genuss-Momente.

Kulinarischer Kurz-Urlaub

Auch das Schokoladen-Fest selbst steht für Lebensgenuss, für „einen kulinarischen Kurz-Urlaub, für herzliches Miteinander, gute Laune, Kaffeetrinken im Sitzen, Raum und Zeit für Gespräche“. In einem Zelt reicht das eingespielte Team aus den Mitarbeiterinnen Monika Weber und Diana Jung-Westrich sowie Freunden und der Betreiberfamilie die Schoko-Stückchen an der „Kostbar“ an, „so bleiben die Finger sauber, und man kann sich nach Herzenslust durchprobieren.“ In einer Bar gibt es Kaffee-Spezialitäten und kühle Getränke.

„Der Genussladen“, Kuseler Straße 13, 66885 Altenglan, Telefon 06381 427238, www.genuss-laden.de, Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12.30 Uhr, 14-18 Uhr; Sa 9.30-14 Uhr