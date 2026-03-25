Genießer können bei den Kulinarischen Lammwochen im Biosphärenreservat Pfälzerwald heimische Erzeuger und Gastronomen unterstützen und das Klima schützen.

Regionale und nachhaltig erzeugte Speisen aus heimischem Lammfleisch stehen im Blickpunkt der Kulinarischen Lammwochen im Biosphärenreservat Pfälzerwald. Die teilnehmenden Restaurants bereiten das Fleisch der Tiere aus artgerechter Haltung mal klassisch, mal innovativ zu.

„Das verwendete Fleisch kommt von Tieren, die auf tierfreundliche und umweltschonende Art aufgezogen und gehalten werden“, betont Harry Schmeiser vom Biosphärenreservat. „Die Lämmer grasen auf kräuterreichen Wiesen im Pfälzerwald oder in umliegenden Regionen. Die Schlachtung behält soweit wie möglich das Wohl der Tiere im Blick, die Transportwege bleiben kurz.“ All das sorge für eine günstige Kohlendioxid-Bilanz und garantiert Produkte von besonderer Qualität und Frische.

Tierische Landschaftspfleger

Weil man die Tiere im Pfälzerwald auch sehr gut als Landschaftspfleger zur Erhaltung offener Weideflächen einsetzen kann, leisten deren Haltung und Vermarktung zudem einen Beitrag zum Arten- und Biotopschutz sowie zur Kulturlandschaftspflege im Biosphärenreservat. Auch bei den anderen Zutaten wie Wildbret, Pilze, Kastanien, Beeren und Kräuter stehen Regionalität, Nachhaltigkeit und natürlich der gute Geschmack im Zentrum.

Im Biosphärenreservat gibt es neben den Kulinarischen Lammwochen auch Weiderindwochen im Juni, Glanrindtage im August und September sowie Pfälzerwald-Wochen im Oktober.

Die teilnehmenden Restaurants

Restaurant Sieben Raben, Jägerthal 8,

Bad Dürkheim, Tel.: 06329 1724,

Internet: sieben-raben.de

Ritterhof zur Rose, Weinstraße 6a,

Burrweiler, Tel.: 06345 407328, Internet:

florian-winter73.jimdoweb.com

Hotel Restaurant Pfälzer Hof, Weinstraße 85, Edenkoben, Tel.: 06323 938910, Internet: pfaelzerhof-edenkoben.de

Gasthaus Müllers Lust, Ortsstraße 12-13, Hofstätten, Tel.: 06397 993188, Internet: muellerslust.de

Hotel Restaurant Fröhlich, Dansenberger Straße 10, Kaiserslautern, Tel.: 0631 357160, Internet: hotel-froehlich.de

Seehaus Forelle, Eiswoog 1, Ramsen

Tel.: 06356 60880, Internet: seehaus-forelle.de

Kulinarische Lammwochen: 27. März bis 12. April, in teilnehmenden Restaurants, pfaelzerwald.de/termin/kulinarische-lammwochen-4