Feine Frischeküche in stilvollem Ambiente serviert Fernsehkoch Martin Gehrlein in seinem Lokal in Neupotz. Kein Wunder, dass man lange im Voraus buchen muss.

Gepflegte Gastlichkeit im besten Sinne: Das ist es, was dem Gast beim Eintreten in das urgemütliche Lokal mit dem stilvoll-rustikalen Ambiente sofort in den Sinn kommt. Die herzliche Begrüßung der Servicekraft im blau-weißen Dirndl passt dazu und bricht das Eis. Gehrleins Hardtwald ist ohne Zweifel ein Ort zum Wohlfühlen. Schon der Auftakt des Abends verspricht ein Rundum-Genuss-Erlebnis – auch wenn der Eingang des Restaurants etwas versteckt hinter dem Haus liegt und wir uns eben noch leicht verunsichert gefragt haben, ob wir nicht gerade beim Nachbarn durch den Garten latschen.

Hausherr und Küchenchef Martin Gehrlein ist vielen bekannt aus der SWR-Fernsehsendung „Kaffee oder Tee“ und früher vom „ARD-Buffet“. Er pflegt eine feine Frischeküche, die er kunstvoll, aber nicht verkünstelt auf den Teller bringt. Das Lokal wurde 1970 von seinem Vater Ludwig Gehrlein eröffnet. Weil der Sohn sich eigenen Angaben zufolge „in der Küche schon immer am wohlsten gefühlt hat“, wählte er den Beruf des Kochs und sammelte international Erfahrung „bei den besten Köchen“. „Deren Begeisterung für die Kochkunst prägten meinen Kochstil“, betont Martin Gehrlein. 2005 übernahm er in Neupotz das Ruder und drückte nicht nur der Küche des Hauses seinen kulinarischen Stempel auf, sondern erweiterte auch das gastronomische Angebot um ein Gästehaus und ein Landhauscafé.

Viel frisches Gemüse

Das vielbemühte Attribut „saisonal und regional“ zeigt sich beim Blick in die Speisekarte hier tatsächlich deutlich – in Form von Zutaten wie Spitzkohl, Kohlrabi, Mairübchen und Roter Bete, Ochsenbacken und Kaninchen, aus denen er – teils auf der Basis bester Hausmannskost – erlesene Kreationen zaubert. Fisch spielt aber ebenfalls eine zentrale Rolle.

Wir können uns trotz der kleinen, feinen Auswahl nur schwer entscheiden. Hausgemachte Rote-Bete-Trottelo mit Parmesanschaum, fermentiertem Buchenpilz und Kaninchenrücken (14 Euro), Lachsmaultäschle mit Rahmlauch, Rieslingsoße und Kaviar (16 Euro) oder auch eine schlichte Flädlesuppe mit gehobelter Ochsenbacke (9 Euro) und Apfel-Chinakohl mit Pflücksalat und Sauerrahmdressing (8 Euro) – das alles klingt überaus appetitanregend.

Erfrischend und cremig-fein: Schwarzwurzelmousse. | Foto: wig

Spätestens, als der wunderbar cremige Schwarzwurzelmousse-Ring mit in Butter gebrannten Mandeln, knackigem Rettich und erfrischender Grapefruit als Farbtupfer (13 Euro) und das mit Lauchöl aromatisierte, geflämmte Kabeljauröllchen auf Champignondashi mit Kohlrabi-Spirale (16 Euro) auf den Tisch kommen, ist klar: Die falsche Wahl kann man bei Martin Gehrlein vermutlich gar nicht treffen. Unsere Vorspeisen jedenfalls sind für Gaumen und Auge gleichermaßen ein Hochgenuss, der sich bei der vegetarischen Hauptspeise fortsetzt: Die im Brickteig gebackene Süßkartoffelterrine (23 Euro) ersetzt mühelos jede Fleischzutat und überzeugt auch geschmacklich.

Kräftig-deftig mit Raclette-Kartoffeln: Rouladen. | Foto: wig

Dazu kommen knackiger Brokkoli, Karotte und ein Maiskölbchen sowie eine üppige Spalte würzig marinierten und gegrillten Gemüsekohls auf den Teller, abgerundet durch einen Spiegel sämiger heller Soße. Einen fruchtig-süßen Gegenakzent setzen die Granatapfelkerne, die das Gericht toppen. Aromatisch gefüllt, aber von der Konsistenz her für unseren Geschmack etwas zu fest geraten sind die Rinderrouladen (28 Euro), was die unschlagbaren Raclette-Kartoffeln als Beilage aber locker wieder rausreißen!

Extravagant und vegetarisch: Süßkartoffelterrine. | Foto: wig

Klar, dass es bei diesen begeisternden Genussmomenten gerne noch ein Dessert sein darf. Und sowohl die Crème brulée mit Rumsauerkirschen und einer extra gereichten Kugel Vanilleeis als auch das Schokosorbet mit Eierlikör (beide 11 Euro) erweisen sich als Sahnehäubchen auf unserem Feinschmeckermenü im gemütlichen und angenehm lockeren Wirtshaus-Ambiente. Kein Wunder, dass Gäste des großen Zuspruchs wegen einen Tisch lange im Voraus buchen müssen. „Personell sieht es bei mir in der Küche derzeit recht schlecht aus, und ich schaffe gerade die 25 Personen, die ich jeden Abend reserviert habe“, bittet der Küchenchef um Verständnis dafür. Die Qualität seiner Küche spielt eben die Hauptrolle, und deshalb lohnt es auch, eine Weile darauf zu warten.

Gehrleins Hardtwald, Sandhohl 14, Neupotz, Reservierungen nur telefonisch unter 07272 2440, geöffnet: Mo, Do, Fr, Sa 12-14.30 Uhr, 17-22 Uhr (Küche bis 19.30 Uhr), So 17-21.30 Uhr (Küche bis 19 Uhr), Infos: www.gehrlein-hardtwald.de