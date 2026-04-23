Einkaufsbummel: Speyer lädt zum Frühlingsmarkt in die Innenstadt ein Gartenflair in der Maximilianstraße

Herzige Begrüßung: ein Stand auf dem Frühlingsmarkt in Speyer.
Herzige Begrüßung: ein Stand auf dem Frühlingsmarkt in Speyer.

Beim Frühlingsmarkt in Speyer laden Pflanzenvielfalt und Inspirationen für Garten, Balkon oder Terrasse zum genussvollen Frühlingsbummel ein.

Der Frühlingsmarkt, der vor 2024 unter dem Namen Garten- und Pflanzenmarkt bekannt war, bringt viele Farben in die Maximilianstraße in Speyer. Rund 65 Aussteller werden in der Innenstadt erwartet.

Die Händlerinnen und Händler bringen laut Ankündigung Pflanzen und Produkte mit, die zu den Themen Garten, Natur und stilvolles Wohnen passen, darunter Blumen und Stauden, aber auch Dekorations- und Genussartikel oder Outdoor-Möbel und Grills. Wer beim Bummel zwischen Kaiserdom, Alter Münze und Altpörtel Hunger verspüre, könne etwa zwischen Dampfnudeln oder Crêpes wählen.

Frühlingsmarkt: 25./26.4., Sa/So, 11-18 Uhr, Speyer, Maximilianstraße; offizielle Eröffnung am Sa 25.4. um 11 Uhr mit dem Zunftbaumfest des Handwerks unter dem Zunftbaum, Infos: www.visitspeyer.de

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