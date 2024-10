Literatur ist ein Schwerpunkt der bereits traditionellen Frauenkulturtage in Haßloch, die seit mehr als 30 Jahren ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Gemeinde sind und sich den Veranstaltern zufolge nicht etwa nur an Frauen richten.

Die Akteure im Scheinwerferlicht sind unterdessen vornehmlich Frauen. So bestreitet Autorin Anne Vogd mit einer humorvollen Comedy-Lesung den Auftakt der Veranstaltungsreihe (Do 7.11., 20 Uhr, Kulturviereck). Unter dem Motto „Gegendert wird, was auf den Tisch kommt – Eine Boomer-Mutter packt aus“ gibt sie Einblicke ins Zusammenleben mit ihrer erwachsenen Tochter. Eine Woche später liest Mirrianne Mahn an gleicher Stelle aus ihrem Erstlingswerk „Issa“ (Do 14.11., 20 Uhr) um eine junge Frau zwischen zwei Kulturen.

Weitere Angebote: der „Markt der schönen Dinge“ mit Schmuck, Keramik, Floristik und mehr an 35 Ständen (Sa 9.11., 11-18 Uhr, Kulturviereck, Hof Ältestes Haus), der Lieblingsbuchabend (Mo 18.11., 19.30 Uhr), bei dem die „Böttgerfrauen“ der Mannheimer Buchhandlung Böttger Neuerscheinungen vorstellen, und die Buchausstellung mit aktueller Frauenliteratur in der Gemeindebücherei (bis 18.11.).

Frauenkulturtage: 7.-18.11., Haßloch, Kulturviereck, Gemeindebücherei, Infos: www.hassloch.de, Tickets u.a. Gemeindebücherei: 06324 935453