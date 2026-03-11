Sie ist opulent inszeniert: Wir durften bei Probebesuchen einen Blick hinter den Kulissen der „Frankenstein“-Produktion am Pfalztheater in Kaiserslautern werfen.

Eine seltsam verdrehte Gestalt mit weiblicher Anmutung erhebt sich, wagt ungelenk erste Schritte. Noch wankt sie, sinkt mit wedelnden Armen sichtlich um Gleichgewicht bemüht zu Boden. Ihr männliches Pendant hinkt herbei, beugt sich zu ihr, hilft ihr auf, hält sie im Arm, sie sich an ihm fest. Doch nur kurz. Dann will sie sich hilflos von ihm befreien. Beide ringen miteinander, rollen verquer übereinander, berühren sich wie zufällig, bis sie sanft werbend umeinander tanzen. Mit zärtlicher Geste werden die beiden Kreaturen schließlich eins in einer Art Liebestaumel ...

Pas de Deux: Evan Macrae Williams, Maayan Goren. | Foto: Shelley Stolpner

Die Szene auf der Pfalztheaterbühne im Großen Haus erzeugt unweigerlich Gänsehaut. Dabei fehlt das fertige Bühnenbild. Evan Macrae Williams und Maayan Goren sind in ihren Rollen als Geschöpfe Victor Frankensteins noch nicht kostümiert. In lässigen Sportklamotten übt das Paar den Pas de Deux der gequälten Seelen so intensiv und wahrhaftig, dass der Gast sich in der Bühnenprobe schon beim großen Auftritt wähnen könnte. Die Premiere liegt zu diesem Zeitpunkt noch gut zwei Wochen entfernt, und die Tanzszene weckt die Neugier auf das neue Stück aus der Pfalztheater-Schmiede, in dem sich romantische Poesie und düsterer Gothic-Grusel verbinden: „Frankenstein“, die Geschichte, in der die Grenze zwischen Gut und Böse verwischt, Genie, gepaart mit Wahnsinn, zur Tragödie führt.

Warnt Victor vor den Experimenten: Professor Waldman. Dennis Bodenbinder (links) und Hartmut Neuber in der Probe. | Foto: wig

Die Tanzszene wäre vielleicht ganz im Sinne von Schriftstellerin Mary Shelley gewesen, der Erfinderin des „Frankenstein“-Stoffs. Auch der Autorin ist in dem spartenübergreifenden Stück des renommierten Choreographen Bryan Arias in Koproduktion mit Schauspieldirektor Stephan Beer und Tanzdirektorin Luisa Sancho Escanero ein Part gewidmet: Während im dunkel-kalten Sommer 1816 heftige Gewitter toben, ist die junge Autorin zu Gast bei Lord Byron in Genf. Beide vertreiben sich die Langeweile mit Schauergeschichten. Die 18-jährige Mary erschafft dabei einen Meilenstein der Weltliteratur: Die Geschichte um Victor Frankenstein und seine Schöpfung, die sich, zurückgestoßen von der gewöhnlichen Welt, schließlich gegen ihn wenden und schrecklich an ihm rächen wird.

Gothic-Grusel und Poesie

In die „Frankenstein“-Fiktion werden auf der Bühne als Brücke zum realen Entstehungshintergrund die Genf-Szenen eingewoben. Die Koproduktion von Tanz und Schauspiel bildet den Klassiker auch nah am authentischen Stoff ab – psychologisch dicht und mit Tiefgang. Gruselige Gothic-Elemente treffen auf Romantik und die Theatralik der ganz großen Gefühle. Zumindest legt das die Bühnenprobe nahe. Ein weißes Tuch, das sich im Hintergrund auftürmt, symbolisiere den Montblanc bei Genf, wie Tanzdramaturgin Annabelle Köhler erklärt, die sich zusammen mit Schauspieldramaturgin Petra Jenni als Bindeglied zwischen Choreographie, Regie und den Akteuren um allerlei Anliegen kümmert. Jetzt schaut auch sie nur zu, das Textskript in Händen. Den sorgsam drapierten Tuch-Berg wird der kraftvoll aufspielende Dennis Bodenbinder als verzweifelt mit sich ringender Victor übrigens mehrfach demontieren. Mit mitreißender Leidenschaft transportiert auch er bei den Proben bereits den Spirit des großen Premierenauftritts.

Probeszene: Luisa Sancho Escanero bespricht sich mit Evan Macrae Williams, rechts Regisseur Stephan Beer mit Assistentin. | Foto: wig

Szenenwechsel: Was alles dazu gehört, bis die vielen Puzzleteile der aufwendigen Produktion zusammen das große Ganze abbilden, offenbart sich rund 14 Tage vorher, am Freitag, dem 13. Februar, bei einer kleinen „Backstageführung“ mit Pressesprecher und Schauspieler Günther Fingerle vor einem ersten Probenbesuch. In einer guten halben Stunde werden sich Teile des „Frankenstein“-Ensembles im Ballettraum treffen, der hinter den Kulissen liegt – irgendwo in den verwinkelten „Katakomben“ des Gebäudes, durch das Fingerle seinen Gast führt.

Ärmelkeile und Rapunzelhaar

In der Kostümschneiderei präsentiert Herrenmaßschneiderin Christiane Koch einen Frack aus Brokat, dessen Stil in die Zeit von Mary Shelley verweist. „Wenn es historisch wird, wird maßgeschneidert“, sagt sie und stellt fest, dass die Kostümfertigung für das Stück „Frankenstein“ recht aufwendig sei. Bei Kostümen für die Tänzer müsse die Bewegungsfreiheit berücksichtigt werden. „Wir setzen Ärmelkeile ein, damit der Frack beim Heben der Arme nicht hochrutscht.“ Mühe machen überdies superlange Fransen am schwarzen Gewand der Kreatur.

Maßgeschneidert: Kostüm der Kreatur. | Foto: wig

Die patchworkartige Kopfbedeckung steht bereits fertig vor einem Spiegel bei den Maskenbildnern. Auch dort wird unter Hochdruck gearbeitet. Maskenbildnerin Rahel Carrion Jaulis knüpft Faden um Faden mit einer Art Häkelnadel 1,80 Meter langes Rapunzelhaar in eine Perücke. Um es anzupassen muss sie auf die bereitgestellte Leiter steigen.

Flickwerk: Maske für den Kopf der Kreatur. | Foto: wig

Mit diesen Eindrücken vorab wächst die Spannung auf die Szenerie im Probebühne 2. Der ist dann aber zunächst recht unspektakulär, wirkt fast wie eine normale Turnhalle, nur dass statt Matten und Turnpferd ein körperhohes Rad aus Metall, andere Requisiten am Rand stehen. Der Tanzboden, der nicht mit Straßenschuhen betreten werden darf, ist denn auch nicht mit bunten Streifen für das nächste Badminton-Match markiert, sondern zur Orientierung der Beteiligten genau so wie später der Bühnenboden bei den Auftritten im Großen Haus. Dann wird es doch interessant: „Das sind die Säcke mit den Leichenteilen“, sagt Dramaturgin Annabelle Köhler und zeigt schmunzelnd auf einige prall gefüllte Jutebeutel am Boden. Aus einem ragt tatsächlich ein nackter Fuß heraus.

Das »Frankenstein«-Ensemble besteht aus Mitwirkenden der Tanz- und der Schauspielsparte des Pfalztheaters. Im Bild (vorne von links): Rune Leysen, Dennis Bodenbinder, Maayan Goren, Hartmut Neuber, Camilla Orlandi, Camilla Marcati, Helena Vogel sowie (hinten von links) Paula Vogel, Danielle Cohen, Yotam Baruch, Shelley Stolpner, Liel Harris Dixon, Eugene Surmin, Evan Macrae Williams, Martin Schultz-Coulon, Teade Abma, Win McCain, Elias Aaron Jonathan Habegger. | Foto: Petra Jenni/oho

Die Darstellerinnen und Darsteller sind zu der ersten spartenübergreifenden Probe auf die Minute pünktlich. Nach einer kurzen Besprechung mit Regisseur Beer und Tanzdirektorin Sancho Escanero verteilen sie sich im Raum. Gespielt wird zunächst die Szene, in der Frankenstein dem skeptischen Professor Waldman seine Vision vom Sieg über den Tod offenbart. Salopp in schwarzer Hose und weiß-geripptem Unterhemd lässt Dennis Bodenbinder mit seinem expressiven Spiel die Gäste bald den Turnhallen-Charme der Umgebung vergessen. Auch die Texthänger – Jessica Fründ fungiert als Souffleuse – korrigiert er blitzschnell. Und Bodenbinder hat wahrlich viel Text zu lernen. In weiteren Probeszenen wird er noch im Krankenbett von der Ermordung seines Bruders erfahren und die Kreatur erwecken.

Victor und die Schatten

Was in dieser frühen Phase bereits auffällt, ist die ungewöhnliche Besetzung des Stücks. Eine Tänzerin und zwei Tänzer umgeben die Hauptfigur, folgen ihr wie drei Schatten auf Schritt und Tritt. Sie werden Einfluss auf Victor nehmen, ihn zu folgenreichen Entscheidungen drängen. „Die Tänzer verkörpern die unterschiedlichen Anteile von Victors Persönlichkeit“, erklärt Annabelle Köhler flüsternd. Sie zeigen die innere Zerrissenheit des größenwahnsinnigen Genies, das Opfer seiner eigenen Hybris werden wird. Das geisterhafte Gefolge verleiht der zentralen Figur überdies eine monströse Aura – während die Kreatur dagegen schmal und mitunter fast zerbrechlich zart wirkt. Auch diese Rolle teilen sich zwei Darsteller. Umgekehrt schlüpfen manche Akteurinnen und Akteure gleich in mehrere unterschiedliche Rollen. Die wichtigsten Parts wie Victor und die Kreatur sind zudem beim Schauspiel doppelt besetzt. Deshalb werden gleiche Szenen mehrfach in unterschiedlichen Besetzungen geprobt. Beer und Sancho Escanero leiten die Probe ruhig und mit Fingerspitzengefühl. Sie unterbrechen hin und wieder, agieren immer im engen und respektvollen Austausch mit ihrem international aufgestellten Darstellerteam, das vornehmlich auf Englisch kommuniziert.

Ende Februar bei der Bühnenprobe im Großen Haus werden sich die Fortschritte eindrucksvoll offenbaren – die Szenen sitzen, es gibt kaum noch Änderungen und Texthänger. Diesmal ist Schauspieler Martin Schultz-Coulon als Kreatur dabei. In schwarzen Plateauschuhen presst er Bodenbinder als Victor die Schöpfung einer Gefährtin ab. Bei ihrer Erweckung übernimmt Evan Macrae Williams die Rolle. Im Pas de Deux mit Maayan Goren tanzt er sich ins Herz des Zaungasts, der ergriffen zurückbleibt. Wohl wissend, dass es kein Happyend geben kann.

Infos zum Stück

Die »Frankenstein«-Macher

Das Stück wurde am Pfalztheater in Kaiserslautern in Zusammenarbeit der Sparten Schauspiel und Tanz inszeniert. Integriert ist die Entstehungsgeschichte des Buchs. Für die Bühnenfassung zeichnen Stephan Beer und Georg Burger verantwortlich, Idee und Konzept sind von Stephan Beer und Tanzdirektorin Luisa Sancho Escanero, Regie (Schauspiel) führt Stephan Beer, Regie (Tanz) sowie die Choreographie sind von Bryan Arias. Weitere Mitwirkende: Georg Burger (Bühne), Carlijn Petermeijer (Kostüme), Jan S. Beyer (Musik), Petra Jenni, Annabelle Köhler (Dramaturgie).

Die Darsteller

Victor Frankenstein: Dennis Bodenbinder, Win McCain, Elias Aaron Jonathan Habegger, Jo-Chen Chang

Kreatur: Martin Schultz-Coulon, Evan Macrae Williams, Yotam Baruch, Teade Abma

Elizabeth: Helena Vogel, Camilla Marcati

Clerval: Teade Abma/Liel Harris Dixon

Professor Waldman: Hartmut Neuber

Mary Shelley: Paula Vogel, Rune Leysen

Weibliche Kreatur: Maayan Goren/Danielle Cohen

Außerdem: Pfalztheater-Tanzensemble, Jan S. Beyer (Klavier, Percussion, Electronics), Lisa Maé (Geige, Gesang, Electronics, Keyboard) und Holger Werner/Victor Fox (Klarinette, Bassklarinette)

Termine und Tickets

Pfalztheater Kaiserslautern, Großes Haus: Sa 14.3., 19.30 Uhr (Premiere), weitere Aufführungen: Do 19.3., 18 Uhr, So 22.3., 18 Uhr, Sa 11.4., 19.30 Uhr, Do 16.4., 19.30 Uhr, So 26.4., 15 Uhr, Fr 29.5., 19.30 Uhr, So 31.5., 18 Uhr, Fr 26.6., 19.30 Uhr, Di 30.6., 19.30 Uhr; Einführung im Foyer jeweils eine halbe Stunde früher, Infos/Karten: pfalztheater.de, vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de; während der Kassenöffnungszeiten: Tel. 0631 3675209