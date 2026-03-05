Ab 7. MärzFrühlingsgefühle in der Region – Mandelmeile in Edenkoben
Wo andernorts noch der Winter regiert, hat hier bereits der Frühling begonnen. Die Region bietet viele Möglichkeiten, das Frühjahr gebührend zu begrüßen.
Alles auf Rosa in Edenkoben: Sobald in der Mandelmeile in der Villastraße die ersten Mandelknospen aufspringen, beginnt der Pfälzer Genussfrühling. Auch wenn die Vollblüte vielleicht noch ein wenig auf sich warten lässt, wird hier schon am kommenden Wochenende 7./8. März und an den beiden folgenden Wochenenden gefeiert. Erste Blüten und milde Luft machen einfach Lust auf Bewegung und Genuss im Freien. Zwischen dem Parkplatz am Fritz-Claus-Weg und den Tennisplätzen präsentieren acht Weingüter, die „Gaumenfreunde“ und verschiedene Gastronomen, regionale Weine, Sekte und kulinarische Köstlichkeiten. Die etwa drei Kilometer lange Mandelbaumallee mit dem schönen Panoramarundblick lädt zum fröhlichen Flanieren ein. Während der Veranstaltungstage wird die Villastraße voll gesperrt, eine Umleitung über die Klosterstraße ist ausgeschildert. Originell: Auf der Homepage www.mandelmeile-edenkoben.de zeigt neben allen Informationen zum Fest ein Blütenbarometer den tagesaktuellen Blütenstand an. Die Termine: 7./8., 14./15. und 21./22. März, jeweils 11-18 Uhr.
Wer nicht in der Menge flanieren, sondern lieber gemütlich oder ausdauernd wandern möchte, steuert St. Julian im Glantal an. Dort richtet der Wanderverein „Dippelbrüder“ am Samstag und Sonntag, 7./8. März, einen großen Jubiläumswandertag aus. Zur Wahl stehen Strecken über sechs, zehn und 20 Kilometer. Startzeit: 7.30 bis 12 Uhr, für die beiden kürzeren Strecken 7.30 bis 13 Uhr. Das Ziel schließt um 16 Uhr. Die Strecken beginnen und enden am Dorfgemeinschaftshaus. Info: dippelbrueder.de; Telefon: 06387 1476
Mit dem Frühling kehrt auch in die historische Altstadt von Kirchheimbolanden Leben ein. Beim „Frühlingserwachen“ verwandeln Blumenstände, Kunsthandwerk und regionale Angebote die Gassen rund um den barocken Stadtkern in eine lebendige Flaniermeile. Cafés öffnen ihre Außenbereiche, Musik erfüllt Plätze und Höfe, während Besucher zwischen frischen Pflanzen, Dekorationen und saisonalen Köstlichkeiten bummeln. Die Geschäfte öffnen von 12-17 Uhr, ergänzt durch ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein mit Mitmach-Aktionen und Kindertheater an der Stadtmauer, Tanzgruppen und Musikeinlagen am Römerplatz und einer satten Portion Adrenalin beim Bungee Jumping am Schlossplatz: So 8. März, ab 11 Uhr Info: www.pro-kibo.de
Auch ein Parkspaziergang ist jetzt herrlich. Im Luisenpark Mannheim lässt es sich rund um den Kutzenweiher wunderbar spazieren und die erwachende Parklandschaft bestaunen. Mit der Kamelie zeigt sich hier im Frühling die erste große Blütenpracht im Jahr. Im Chinesischen Garten werden von 21. bis 22. März mit der Präsentation vieler Kameliensorten und Teepflanzen zum fünften Mal die „Kamelientage“ ausgerufen. Ein Gartenmarkt, Fachberatung von Experten, Workshops und Führungen runden die blütenreichen Tage im Garten der schönen Aussichten ab. Info: www.luisenpark.de
