Von 2. bis 19. April Frühjahrsmesse in Speyer

Mit Tempo und Schwung: Fahrspaß in Speyer.
Mit Tempo und Schwung: Fahrspaß in Speyer.

Nervenkitzel, Spaß und Genuss verspricht die Speyerer Frühjahrsmesse auf dem Festplatz – mit Fahrgeschäften, Kulinarik und einer Weinprobe hoch über Speyer ...

Musik liegt in der Luft, Lichter blinken, und der Duft von gebrannten Mandeln und Crêpes zieht über den Platz – die Speyerer Frühjahrsmesse lädt wieder zum Bummeln, Staunen und Genießen ein. Zum 444. Mal verwandelt sich der Festplatz von 2. bis 19. April in ein fröhliches Fest für alle Generationen. Neben Klassikern wie Riesenrad, Rundfahrten und Autoscooter sorgen spektakuläre Hochfahrattraktionen für den Nervenkitzel. Kinder erwartet eine eigene Erlebniswelt, während Spielstände und Geschicklichkeitsspiele zum Mitmachen einladen. In Biergärten und an Imbissständen lässt es sich entspannt verweilen.

Der Auftakt wird am 2. April mit Messerundgang, Musik und Fassbieranstich gefeiert. Bereits von 17.30 bis 18 Uhr lockt ein besonderes Angebot: Fahrten für nur einen Euro.

Große Ostereiersuche für Familien

Auch danach bleibt es abwechslungsreich – mit Familientagen bei ermäßigten Preisen, Ladies Nights und fantasievollen Walking Acts. Ein Höhepunkt für Familien ist, laut Ankündigung, die bunte Ostereiersuche am 5. April. Genussliebhaber freuen sich schon auf die Weinprobe im Riesenrad am 16. April, während es am 12. April bei einer historischen Führung mit Stauferkönig Friedrich II. spannend wird.

Speyerer Frühjahrsmesse – 2.-19. April, Festplatz Speyer, Öffnungszeiten: täglich 14-22 Uhr, Fr, Sa und vor Feiertagen 14-23 Uhr, Sonntag und Feiertage 12-22 Uhr; Karfreitag 3.4. geschlossen. Eröffnung: Do, 2.4., 18.30 Uhr; Feuerwerk: So 19.4., 21 Uhr, Info: www.speyer.de

1619_Pfalzgefühl_digital

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