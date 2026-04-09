Drei Tage voller Gitarrenmagie verspricht das Wochenende rund um den Blues. Vortrag, Lesung, Filme und Konzerte lassen tief eintauchen in die Welt von Dylan bis Clapton.

Das Roxy-Kino zeigt einmal mehr, dass es in Neustadt nicht nur ein Filmtheater, sondern längst ein fester Teil der Kulturszene ist. Mit einem langen Folk-Blues-Rock-Wochenende wird das Kino von 9. bis 11. April zur Bühne für Musikgeschichte, neue Entdeckungen und tolle Gitarrenmomente.

Die Welt von Bob Dylan

Den Auftakt macht am Do, 9. April, „Early Dylan“ – ein besonderer Abend für alle, die tiefer in die Welt von Bob Dylan eintauchen möchten. Kunst- und Kulturhistoriker Wolfgang Merkel plaudert aus internationalen Archiven, die ihm seit Jahren zur Verfügung stehen, ergänzt durch Hörbeispiele, biografische Einblicke, Lesung und Film. Abendkasse ist ab 18 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Konzert mit Luke and Band

Am Fr 10.4., 20 Uhr, folgt ein Konzert mit Luke and Band. Im Mittelpunkt steht Lukas Schüßler, der als Luke gerade als spannender Newcomer sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mit markanter Stimme, starker Bühnenpräsenz und viel Gefühl für handgemachten Sound bringt er modernen Blues ins Roxy – unterstützt von erfahrenen Musikern. „Das Zusammenspiel der Band, die Percussion-Solos von Schlagzeug-Legende Bernd Wegener, der mit seinem bewusst klein gehaltenen Drumkit die Mitspieler nach vorne peitscht, und das souveräne Bassgitarrenspiel von Sebastian Sommer machen die Veranstaltung in Neustadt zu einem Must-have für Blues- & Rock-Fans“, so die Ankündigung.

Slowhand – Eric Clapton Tribute Band

Am Sa 11.4., 20 Uhr, setzt „Slowhand – The Eric Clapton Tribute“ den Schlusspunkt. Die siebenköpfige Band widmet sich dem Werk der Gitarrenikone Eric Clapton mit Respekt, Spielfreude und sattem Sound. So spannt das Wochenende im Roxy den Bogen von Bob Dylan bis Clapton – und zeigt mit Luke, dass auch die Zukunft des Blues gesichert ist.

»Blues-Folk-Rock-Weekend« – 9.-11. April, Neustadt, Roxy-Kino, Konrad-Adenauer-Str. 23, Abendkasse, Info, Preise, Einlass: www.roxy.de

