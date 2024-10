Das „Kulturbeutel“-Festivalprogramm in Speyer reicht auch über Musik, Kabarett und Magie für Erwachsene hinaus. Auf ihre Kosten können auch Kinder und Jugendliche kommen. Zum Beispiel beim Programm der Gruppe Larifari.

„Jeder und jede“ heißt das neue Larifari-Album. Die Musikgruppe kommt am Donnerstag, 3. Oktober, zur Eröffnung des Kleinkunst-Festivals „Kulturbeutel“ im Alten Stadtsaal in Speyer. Neben dem großen Programm für Erwachsene mit Musik, Kabarett und Magie wird nämlich auch Programm für Kinder und Jugendliche gemacht.

Die Gruppe Larifari singt ihre Titel wie „Hey, Frau Krake“ oder „Sei mein Gast“ zu Klängen von Indie-Pop bis Disco-Funk, was für Freunde traditioneller Kinderlieder gewöhnungsbedürftig ist, vielen Jungen und Mädchen aber auch schnell ins Ohr und in die Beine gehen dürfte. Larifari spielt am Donnerstag, 3.10. ab 11 Uhr – und das zur Festival-Eröffnung bei freiem Eintritt.

Theaterstück um Mutprobe

Weitere Beispiele aus dem Kinder- und Jugendprogramm des „Kulturbeutels“: Nachmittags heißt es am Eröffnungstag „Spring doch“. Lena will sich und den anderen Kindern ihrer Klasse etwas beweisen und vom Drei-Meter-Brett im Schwimmbad hüpfen ... (Do 3.10., 15 Uhr, ab 6 Jahren; Stück nach Andri Beyeler, Eintrittspreise auf der Theater-Website).

Am Sonntag, 6. Oktober, 11 und 15 Uhr, steckt „Die Duftsammlerin“ (Sarah Wünsch) ihr feines Näschen in den „Kulturbeutel“. Das Theaterstück, zu sehen als Produktion des Kinder- und Jugendtheaters Speyer mit dem Ensemble Colourage der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, stammt von Sabine Zieser: Tishina möchte mit Hilfe ihrer Nase die Welt entdecken – „eine Geschichte über das Riechen“ und darüber, wie „man mit Düften reisen kann“ (aus der Ankündigung; empfohlen ab 6).

Coming-of-Age-Trip für Jugendliche

Die Altersgruppe der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer ab elf Jahren ist nicht einfach zu begeistern, da sie ja oft doch bereits zu „cool“ für den Besuch von Kinderstücken ist. Der „Kulturbeutel“ versucht es am Samstag, 12. Oktober, 15 Uhr, mit „Grrrls“ – einem Gastspiel des „Kom’ma-Theaters“ aus Duisburg, angekündigt als „verrückter Coming-of-Age-Trip“: Fritzi wird an ihrem elften Geburtstag von den „Arschlochkindern“ eingesperrt, entkommt und lernt auf einer wilden Autofahrt mit Oma Luzy eine geheimnisvolle Anhalterin namens Nowak kennen ...

»Kulturbeutel«: 3.-13.10., Speyer, Alter Stadtsaal, Eingang im Rathaushof (Maximilianstraße 12). Gesamtprogramm: www.theater-speyer.de, Info: Telefon 06232 2890750, Karten online unter www.reservix.de