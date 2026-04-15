Rocken bis die Burg bebt: Beim „Hexentanz“ wird die Burg Lichtenberg im sonst recht beschaulichen Kuseler Land Schauplatz der musikalischen „Walpurgisschlacht“.

Seit Jahren wird die Burg Lichtenberg im sonst recht beschaulichen Kuseler Land Schauplatz der musikalischen „Walpurgisschlacht“. Jetzt steht das „Hexentanz“-Festival wieder ins Haus, und verspricht mit beliebten Bands nicht nur aus der Mittelalter-Szene ein dreitägiges Burgbeben.

Die Veranstalter von rockimdorf.de haben als Headliner neben der Dark-Rock-Band Lord of the Lost aus St. Pauli erneut Schandmaul gewinnen können. Die mehrfach für den Pop-Echo nominierten Münchner Mittelalter-Folkrocker um Frontmann Thomas Lindner haben 2002 bereits mit ihrem dritten Album „Narrenkönig“ erstmals die deutschen Albumcharts geentert und haben seitdem mit fast jedem Album vordere Plätze erreicht – Goldene Schallplatten für „Traumtänzer“ (2011) und „Unendlich“ (2014) inklusive. 2016 war „Leuchtfeuer“ neun Wochen an der Chartspitze.

Zu ihnen gesellen sich mit Mr. Hurley und die Pulveraffen sowie Fiddler’s Green zwei Bands der Folk-Szene, die für ihre mitreißenden Gute-Laune-Gigs bekannt sind. Die Pulveraffen um Mr. Hurley, vier Geschwister aus Osnabrück, geben ihrer Piratenmusik gerne eine mittelalterliche Prägung, während die Fiddlers mit keltischen Anklängen rocken – sie selbst nennen ihren Stil Irish Speedfolk.

Nicht zuletzt fordern Dogma, Die Habenichtse, Ragnaröek, Sagenbringer, Mythemia und Rabengott zum „Hexentanz“ auf – und weitere Bands mehr.

»Hexentanz«-Festival mit Lord of the Lost, Schandmaul, Fiddler’s Green und anderen: 24.-26.4., Thallichtenberg, Burg Lichtenberg, Infos und Tickets: www.hexentanz-festival.de