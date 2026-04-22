Hier steht der Genuss im Zeichen der Charity. Der Erlös der Veranstaltungen rund um Wein und Lebensfreude kommt Hilfsbedürftigen in der Pfalz zu Gute.

Genießen für den guten Zweck. Das Konzept der Vinophilanthropen funktioniert, und die Bilanz kann sich sehen lassen: Sage und schreibe 382.000 Euro habe der gemeinnützige Verein seit seiner Gründung im Juni 2021 bereits bei Veranstaltungen von und in Pfälzer Weingütern für den guten Zweck gesammelt, berichtet Initiator und Vereinsvorsitzender Oliver Meyer aus Dirmstein.

Rückgrat der Vinophilanthropen sind laut Meyer Weingüter, Gastronomen, Locations und Kulturschaffende. „Sie bringen ihre Leidenschaft, ihre Zeit und ihre Expertise ein, um unsere Benefiz-Veranstaltungen möglich zu machen.“ Insgesamt 55 Anlässe ließen seiner Aussage zufolge seit 2021 den Pfälzer Wein ebenso wie Spenden sprudeln. „Jeder generierte Spenden-Euro fließt vollumfänglich in die Unterstützung hilfsbedürftiger Mitmenschen in unserer Heimatregion“, betont Meyer. Mit 24 Veranstaltungen der bei den Vinophilanthropen organisierten Weingüter und Veranstalter geht es jetzt in die fünfte Saison. Zwar sind laut Meyer einige davon exklusiv Vereinsmitgliedern vorbehalten, aber andere wiederum – wie die nachfolgenden – „auch offen für (Noch-) Nicht-Mitglieder zum Reinschnuppern in die VPA-Event-Welt“:

Big Bottle Party

Fr 1.5., 19-24 Uhr, Ellerstadt, Weingut Studier – Das bio-zertifizierte Weingut verbindet eigenen Angaben zufolge nachhaltiges Arbeiten in den Reben mit moderner Kellertechnik und traditionellem Knowhow. Am 1. Mai wird zur ersten Big Bottle Party mit Live-Musik und Kulinarik geladen – gleichzeitig ist es die erste Veranstaltung als Mitglied der Vinophilanthropen.

„Spiel, Satz & Secco“

Sa 9.5., 16 Uhr, Großkarlbach, Palatina-Weinbar, www.palatina-weinbar.de – Großes Tennis trifft auf Genuss im mediterranen Ambiente der Palatina Weinbar. Zu Gast sind die Tennislegenden Patrick Kühnen, der inzwischen hinter den Tenniskulissen aktiv ist, und Markus Zoecke mit Eurosport-Kommentator Jürgen Höthker. Höthker hat ein Heimspiel hat, er wohnt in Großkarlbach.

Hinter den Kulissen aktiv: Patrik Kühnen. | Foto: Sven Hoppe/dpa

Open Garage Part II

Sa 16.5., 15 Uhr, Landau-Arzheim, Weingut Katrin Wind, www.weingut-katrin-wind.com – Wein, Pizza und sommerliche Loungemusik locken in die Südpfalz. „Keine Anmeldung, kein Eintritt, einfach kommen, tanzen und Weine genießen, bis die Spendenkasse platzt“, werben die Veranstalter.

Benefiz-Konzert der Mainzer Hofsänger

So 28.6., 17 Uhr, Frankenthal, Zwölf-Apostel-Kirche – Wer die Mainzer Hofsänger erlebe, verbuche diese Erfahrung meist unter der Kategorie „unvergessliche Ereignisse“, heißt es in der Ankündigung. Kaum ein Chor könne den Menschen aller Generationen „so direkt in die Herzen singen wie die Mainzer Hofsänger mit ihrem voluminösen Chorklang, strahlenden Tenören und profunden Bässen“.

Kommen erneut zum Benefiz-Konzert in die Frankenthaler Zwölf-Apostel-Kirche: Mainzer Hofsänger. | Foto: Vinophilanthropen/oho

Ihre Interpretationen einer breiten Palette beliebter Melodien bringen sie mit nach Frankenthal zum exklusiven Benefizkonzert. Die Hofsänger werden gesponsort von der Lotto Rheinland-Pfalz-Stiftung. Der Konzerterlös in Frankenthal geht an Bürgerhilfe 2000 Frankenthal.

„Sterne überm Nil“

Sa 25.7., 16-22 Uhr, Kallstadt, Weingut am Nil, www.seieinlilaloewe.de – Die aus dem Fernsehen bekannten Spitzenköche Ralf Zacherl und Stefan Marquard laden gemeinsam mit dem Weingut am Nil zum sterneverdächtigen Grill- und Kocherlebnis unter freiem Himmel ein, begleitet von erlesenen Tröpfchen, Musik und Lebensfreude. Palazzo Sandro sorgt den Veranstaltern zufolge mit einer Eistheke für den Nachtisch, „und auch Kaffeeliebhaber werden nicht zu kurz kommen“.

Ticketbuchungen/Infos/weitere Termine: www.vinophilanthropen.de