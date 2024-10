Voraussichtlich zum letzten Mal! schlüpft Tom Hardy in die Rolle von Venom. In „Venom: The Last Dance“ wird das Netz für Eddie Brock und und den in ihm lebenden Parasit Venom (beide Tom Hardy) immer enger.

Selbst nach dem Triumph über den Superschurken Carnage kommen die beiden einfach nicht zur Ruhe. Gejagt von beiden Welten stehen sie vor der Entscheidung: kämpfen oder fliehen. Mit der drohenden Zerstörung im Nacken, steht das ungleiche Duo schließlich vor der größten Herausforderung ihres Lebens. Es kommt zum finalen Showdown. für den tödlichsten Antihelden des Marvel-Universums.

Erste Kritiken loben den bewährten Mix aus Humor und Action, jedoch fehle es an wirklichen Überraschungen.

„Venom: The Last Dance“, USA 2024, 109 Minuten, Regie: Kelly Marcel, mit Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple; FSK; ab 12