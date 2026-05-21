Freizeit Familienspass: Alpaka-Schurfest in Landau

Stärkt sich vorm Trubel: Alpaka der Familie Kuntz.
Stärkt sich vorm Trubel: Alpaka der Familie Kuntz.

Es ist ein schönes Erlebnis für Familien mit knuffigen Vierbeinern in der Hauptrolle: Am Pfingstwochenende wird zum fünften Pfälzer Alpaka-Schurfest in der Südpfalz geladen.

Tierisch viel los für Familien

Das Bioland-Weingut Kuntz verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit regionaler Kulinarik, Handwerk, Bauernmarkt, Heuhüpfen und Begegnungen mit den Tieren. Als Highlight werden Alpaka- und Schafschur-Vorführungen sowie Hütehunde-Shows angekündigt. Schafschur-Weltmeisterschaftsteilnehmer Jan-René Hartmann wir dazu erwartet. Im Fokus stehen aber auch Umweltbildung und Naturschutzverbände. Schulklassen können den zertifizierten „Lernort Bauernhof“ bei Führungen besichtigen.

Abends wird gefeiert

Am Samstag ab 18 Uhr sind die Ohral-DJs Hardy Heller & Alex Connors mit Electro zu Gast. Am Sonntag, 19 Uhr, gibt’s ein Mash Revival mit DJ Tom & Nadine. Für australische Klänge sorgen zuvor ab 17 Uhr die Pfalz-Didgers.

Alpaka-Schurfest: Sa/So 23./24.5., LD-Mörzheim, Bioland-Weingut Kuntz, ab 11 Uhr; Schur- und Hütehundevorführungen: ab 13 Uhr; Programm: www.weingutkuntz.de (Infothek)

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