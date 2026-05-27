Am 29. Mai Facettenreich: Kult(o)urnacht in Speyer

Die Speyerer Altstadt wird bei der „Kult(o)urnacht“ zum Treff der Kulturszene.
Die Speyerer Altstadt wird bei der »Kult(o)urnacht« zum Treff der Kulturszene.

25 Jahre „Kult(o)urnacht“: Rund 30 Kulturstätten feiern am Fr 29.5., 19-1 Uhr, die Jubiläumsauflage der Veranstaltung mit einem vielfältigen Programm.

„Die Speyerer Kunst- und Kulturszene präsentiert sich in all ihren Facetten – von Kunst und Musik über Theater bis Literatur“, so die Veranstalter. Zu Konzerten, Lesungen und Kunstausstellungen kommen Sonderführungen in den Speyerer Sehenswürdigkeiten sowie Theater- und Filmvorführungen im Alten Stadtsaal. Bürgermeister Alexander Schubert eröffnet die Veranstaltung im Kulturhof Flachsgasse mit der Samba-Gruppe Lundi. Auch kulinarisch wird im Kulturhof einiges geboten. Erstmals im Rahmen der Kult(o)urnacht ist das neue Museum „Haus der Badisch-Pfälzischen Fasnacht“ geöffnet. Es wird durch den Kulturbus angebunden, der im 20-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen Postplatz und Schwarzer Weg verkehrt.

Eintrittsbändchen gibt es bei der Tourist-Info Speyer, Maximilianstraße 13, im Vorverkauf und von 18 bis 22 Uhr am Veranstaltungstag (Eintritt frei für Kinder bis

12 Jahre). Programm: www.kultournacht-speyer.de

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