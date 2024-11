Mit Akrobatik des Artisten-Duos Aramelo beginnt am Freitag, 8.11., die 22. Germersheimer Kultur- und Museumsnacht. Schauplatz der Eröffnung ist in diesem Jahr das Audimax des FTSK-Fachbereiches der Uni Mainz.

Hochklassig soll es zugehen bei der Trampolin- und Bodenakrobatik des Duos aus dem Raum Trier. Nach der Eröffnung um 19 Uhr sind weitere Shows für 20.15 und 21.15 Uhr geplant, dazwischen erklingt Gitarrenmusik mit Roland Palatzki und Matthias Waßer. Das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt des Programms der Kumuna, das sich über 30 Schauplätze verteilt mit Musik, Lesungen, offenen Museen, Spektakel, Ausstellungen, Flohmärkten – und auch Ruhe-Oasen.

Im Stadt- und Festungsmuseum ist etwa die Sprechergruppe Ohrenschmaus zu Gast mit Werken Erich Kästners. Von 19.30 Uhr an gibt es in halbstündigem Rhythmus Lesungen aus den berühmten Kinderbüchern, ab 21.30 Uhr stehen Aphorismen und Gedichte im Fokus. Zu einer Tanzparty lädt der TSC ab 20 Uhr in den Bürgersaal im Stadthaus ein. Im Zeughaus wiederum ist eine Modelleisenbahn der Star und kann ab 19 Uhr bestaunt werden. Einen Origami-Workshop gibt es beim Kunstverein, der ansonsten seine aktuelle Ausstellung „Kunst in den Gewölben“ mit vier Künstlern im Zeughaus empfiehlt (mehr: S. 6).

Musik gibt es für jeden Geschmack, von RIP im Blumenhaus Kronenberg oder „Joyce“ in der Gaststätte „Zur Träne“ über französische Straßenmusik von Christina Bernard (Flöte) und Denise Weindel (Akkordeon) in der Uni-Buchhandlung Hilbert oder „Harrycane“ im Grabenwehrgebäude bis zum musikalischen Abendsegen in der Kirche St. Jakobus (20/20.30 Uhr) mit zwei Kirchenchören fehlt kaum eine Facette. Im Stadtpark Fronte Lamotte sind auch Jazz oder Singer-Songwriter-Klänge zu vernehmen. Hier ist zudem die Fotoausstellung „Frauengeschichten“ zu sehen. Für Spektakel sorgt erneut die Pol-Spinning-Feuershow mit den Fire-flies. Im Magischen Theater wiederum zeigt Alexander Mabros ab 19.30 Uhr in stündlichem Rhythmus Teile seines aktuellen Programms.

Natürlich laden die Museen ein, sich in ihren Ausstellungen umzutun. Und um das leibliche Wohl muss man sich auch nicht sorgen.

Info

22. Germersheimer Kultur- und Museumsnacht, Fr 8.11., 19-1 Uhr; Eintritt frei, Programm-Flyer unter www.germersheim.eu