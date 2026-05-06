Vom Promi-Café bis zur »Pälzer Pann« im Wald: Wer beim Ausflug Einkehrmöglichkeiten sucht, kann sich von unserer Auswahl inspirieren lassen.

„Ich bin Saliha – Grundschullehrerin, Tochter von großartigen Eltern und selber Mutter von zwei wundervollen Kindern. Es erfüllt mich mit Freude, Menschen zusammenzubringen und mein Wissen mit ihnen zu teilen – ganz egal, ob beim Kochen, Backen, Hausbau, Gärtnern oder Werkeln!“ Mit diesen Worten stellt sich die besser als Sally bekannte Foodbloggerin auf sallyswelt.de vor. Längst reicht ihr Angebot über den Kochblog mit Rezeptideen für jeden Anlass, übrigens auch für den Ramadan, hinaus. Beispielsweise betreibt sie zudem einen Onlineshop mit Küchenutensilien – und seit Ende März ein Café im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Originelle Gastronomie, die Ausflüge kulinarisch abrundet, gibt es aber auch in der Pfalz. Eine kleine LEO-Auswahl:

Sallys Café im Europa-Park

Es ist Sallys erstes eigenes Café, das sie inmitten des isländischen Themenbereichs eröffnet hat. Im „Blue Fire Dome“ findet sich das Lokal. das mit einer großen Sitzecke, rund 50 Sitzplätzen innen und 40 auf der Terrasse zum Verweilen einlädt. Details aus Sallys Leben begleiten die kulinarische Reise durch die Welt der Torten und Cupcakes. Serviert werden sechs bis acht wechselnde Leckerbissen, die Sallys Handschrift tragen: Mini Cakes und Törtchen, fruchtige Bites, vegane Klassiker wie Banana Bread sowie Signature Cakes in Pink beispielsweise. Ergänzt wird das süße Angebot durch herzhafte Snacks wie Börek-Varianten und italienisch inspirierte Schiacciata. Dazu gibt es ausgewählte Kaffeespezialitäten in hoher Qualität. Der Europa-Park ist täglich von 9-19 Uhr geöffnet, Infos: www.europapark.de, Sallys Kochblog: https://sallys-blog.de/