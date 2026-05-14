Nach Peter Gabriel und Phil Collins stand Ray Wilson bei Genesis am Mikro. Mittlerweile hält er das Erbe der Band live weiter am Leben. Im Alleingang.

Peter Gabriel saß im Publikum, als Genesis am 26. März 2022 ihrer langen, schillernden Karriere in der Londoner O2-Arena ein Ende setzten. Er, der erste Frontmann der Prog-Rocker, wollte sich nicht entgehen lassen, als für seine alten Kollegen Phil Collins (der ihm als Sänger nachfolgte), Tony Banks und Mike Rutherford der letzte Vorhang fiel. Später tauchten Fotos auf, auf denen auch zu sehen war, wie Gabriel die alten Kameraden backstage besuchte.

Bei diesem wehmütigen, aber auch herzlichen Klassentreffen fehlte ein Name: Ray Wilson. Der, und das fällt in der Erinnerung an diese Band viel zu oft unter den Tisch, war seinerzeit der letzte Sänger, mit dem Genesis ein Album aufnahmen.

Mehr Gabriel als Collins

Und das kam so: Phil Collins hatte 1996 die Band verlassen, um sich nun vollends auf seine Solokarriere zu konzentrieren. In der Collins-Ära hatte sich die Band von artsy Prog-Rockern zu absoluten Mainstream-Superstars entwickelt. Was Collins anpackte, verhieß Erfolg, der Mann hatte ein untrügliches Hit-Gespür. Wer in den 1980ern und 1990ern das Radio anmachte, kam an ihm nicht vorbei.

Ohne den Hit-Garanten mit an Bord hätten Rutherford und Banks auch einfach die Segel streichen können, die beiden wollten es aber nochmal wissen. Sie machten sich auf die Suche nach einem neuen Sänger – und fanden diesen in Ray Wilson. Den Schotten kannten so manche als ehemaligen Frontmann der Band Stiltskin, der 1994 mit „Inside“ ein veritabler Hit gelang (die Nummer war seinerzeit in einem Werbespot des Jeans-Herstellers Levi’s zu hören). Ein gänzlich anderer Typ als Collins, stimmlich eher bei Peter Gabriel, aber vielleicht lag in diesem Anderssein ja auch die große Chance.

Mit Wilson am Mikro nahmen Genesis ihr 15. Album „Calling All Stations...“ auf, das im August 1997 auf den Markt kam. Die Platte landete in den britischen Album-Charts auf Platz 29, in Deutschland auf Platz 31. Eine geplante US-Tour fiel mangels Ticket-Nachfrage ins Wasser, Genesis waren fürs erste Geschichte. Das Album wird seither von vielen als Flop abgestempelt. „Es hat sich mehr als 1,5 Million Mal verkauft. Das ist eigentlich nicht schlecht. Wenn einem das heute gelingen würde, wäre man absolut euphorisch“, sagte Ray Wilson mal in einem Interview mit dem Autor dieser Zeilen, und weiter: „Aber es war eben der Nachfolger zum erfolgreichsten Genesis-Album überhaupt, ,We Can’t Dance’. Und Phil Collins war damals solo auf dem Zenit. Da konnten wir in der öffentlichen Wahrnehmung einfach nicht gewinnen.“

Nach dem Aus, so Wilson, habe er sich ein paar Jahre orientierungslos gefühlt: „Ich wusste nicht so recht, wie es weitergehen sollte. Natürlich hatte ich auch mal meine Momente der Bitterkeit, aber verbittert bin ich nicht. Am Ende des Tages ist es eben auch ein Business. Mir war aber klar, dass es nach Genesis eher bergab als bergauf gehen würde. Wenn man der Sänger einer der größten Bands der Welt war, macht man danach nicht den nächsten Schritt nach oben, sondern nach unten. Wie ein Alkoholiker muss man dann einfach den Tatsachen irgendwann ins Auge sehen. Und wenn man die Realität akzeptiert hat, kann man auch wieder nach vorne blicken und etwas aufbauen.“

Wilson hat sich seither eine Karriere als gefragter Live-Musiker aufgebaut, veröffentlicht immer wieder auch neue Alben – und hält die Genesis-Klassiker am Leben. Deutschland ist dabei für den (der Liebe wegen) in Polen lebenden Schotten ein hervorragender Markt, entsprechend häufig ist Wilson in der Bundesrepublik auf Tour. Auch in diesem Jahr ist er wieder in Deutschland zu erleben, zweimal verschlägt es ihn dabei in die Region ( Kaiserslautern und Mannheim). Im Repertoire hat er laut Ankündigung das Beste aus „seinem“ Genesis-Album (etwa „Congo“, „Shipwrecked“ und „Not About Us“), aber auch die großen Genesis- und Solo-Phil-Collins-Klassiker wie „Mama“, „In the Air Tonight“ und nicht zuletzt auch „Carpet Crawlers“.

Termine

Ray Wilson & Band: »Genesis Classic« – Mi 4.11., 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn; Do 5.11., 20 Uhr, Mannheim, Capitol; Tickets auf www.eventim.de