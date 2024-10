Ob Fahrradfahrer, Skater, Rollerfahrer oder Fußgänger, vielleicht ja samt Bollerwagen: Die Verbandsgemeinden Eisenberg und Leiningerland sowie die Stadt Grünstadt laden bewegungsfreudige Menschen zum „Autofreien Eistal“ ein.

Ob Fahrradfahrer, Skater, Rollerfahrer oder Fußgänger, vielleicht ja samt Bollerwagen: Die Verbandsgemeinden Eisenberg und Leiningerland sowie die Stadt Grünstadt laden bewegungsfreudige Menschen am Feiertag, 3. Oktober, 10-18 Uhr, zum „Autofreien Eistal“ zwischen Obrigheim und dem Eiswoog ein. Der Weg über die Landesstraße (L395) „von Wein zu Wald und Wasser“ führt über zwanzig Kilometer.

An der Strecke liegen auch Asselheim, Mertesheim, Ebertsheim, Eisenberg und Ramsen. Unterwegs gibt es für die Gäste allerhand zu erfahren, denn Vereine, Gewerbetreibende, Kommunen und Privatanbieter präsentieren sich laut Ankündigung an zahlreichen Ständen. Mitmach-Aktionen sind geplant, Musik erklingt. Damit die Teilnehmer am „Autofreien Eistal“ zudem nicht hungrig oder durstig bleiben müssen, sei mit „einer großen Auswahl an nationalen und internationalen Speisen und Getränken“ für das leibliche Wohl gesorgt.

Anreise mit Bahn oder Auto möglich

Die Anreise zum Erlebnistag könne mit der Bahn oder dem Auto erfolgen; Parkplätze, so die Veranstalter, gebe es an allen Orten. Auch die Stumpfwaldbahn ist an diesem Tag wieder im Einsatz.

Die Organisatoren des „Autofreien Eistals“ empfehlen Besucherinnen und Besuchern übrigens das Tragen eines Helms beim Fahrradfahren, Skaten oder etwa beim Rollerfahren, um – für den Fall, dass es zu einem Unfall käme – das Risiko von Verletzungen zu verringern.

»Autofreies Eistal«: Do 3.10., 10-18 Uhr, Info: www.donnersberg-touristik.de, www.eisenberg-aktuell.de