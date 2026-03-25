Die „letzte Patrone“ saß: Mit „Play“ landete Moby einen Mega-Erfolg. Dabei hatte er vorher schon fast aufgegeben. Jetzt kommt der New Yorker Musiker nach Deutschland.

Ein Versuch noch, ja, aber wirklich nur noch einer. Richard Melville Hall war sich sicher, dass sein bald erscheinendes Album sein letztes sein würde. Zu diesem Zeitpunkt, Ende der 1990er-Jahre, hatte der New Yorker Musiker – je nach Zählweise – schon vier beziehungsweise fünf Alben veröffentlicht. Der rote Faden, der sich durch sie zog, war die anhaltende Erfolglosigkeit.

Frustrierend für einen, der eigentlich die Skills hatte, dessen Fähigkeiten in der Branche durchaus geschätzt wurden. Namhafte Kollegen wie Michael Jackson, die Pet Shop Boys, Erasure, Depeche Mode, die B-52s, Brian Eno und Orbital hatten Moby schließlich schon als Remixer engagiert. Nur das eigene Material wollte bei ihm einfach nicht wirklich zünden. Lediglich mit der Re-Version des James-Bond-Themas, das im 007-Streifen „Der Morgen stirbt nie“ verwendet wurde, konnte er mal punkten, ansonsten schien kein Hahn nach der Kunst von Moby zu krähen.

Depri-Techno vom Feinsten

Ein letzter Versuch also. Eine letzte Patrone. Man könnte sagen: der Schuss hat gesessen. Mitten ins Schwarze! Mehr als zwölf Millionen Mal geht „Play“, das 1999 erscheint, über die Ladentheke (ja, damals im eigentlichen Sinne, ganz analog). Das bis dato meistverkaufte Electronica-Album aller Zeiten.

Ein Glanzstück darauf: die Single „Why Does My Heart Feel so Bad?“. Ein Song, der fast in der Schublade verkümmert wäre, denn Moby hatte die Nummer schon 1992 geschrieben und dann zur Seite gelegt, wie er dem „Rolling Stone“ mal in einem Interview verriet. Sein Manager hatte ihn davon überzeugt, den Song doch noch mal zu entstauben. Aus einer, wie Moby sagt, schlechten Techno-Nummer wurde etwas Magisches. Langsam, romantisch, verzweifelt. Ein Song über Liebeskummer und Depressionen. Gerade in Deutschland ging man auf das Lied steil.

Das lag natürlich auch an dem herzzerreißenden Animationsvideo, das die Regisseure Filipe Alçada, Hotessa Laurence und Susi Wilkinson um die bemitleidenswerte Figur namens Little Idiot herumstrickten.

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Und so wurde aus einem gescheiterten Künstler ein Revolutionär der elektronischen Tanzmusik. Nicht schlecht für einen, der eigentlich lieber Sänger geworden wäre, wie er mal „Tip-Berlin“ verriet: „David Bowie wollte ich sein, als ich neun Jahre alt war, aber dann fing ich an, in Bands zu spielen, und merkte, dass ich ziemlich gut schreien konnte. Ich konnte einen Punkrock-Song schreien und singend ein bisschen wie Ian Curtis klingen, dennoch hatte ich keine tolle Stimme. Deshalb begann ich in den späten 1980er-Jahren nach Sängern zu suchen, mit denen ich zusammenarbeiten konnte.“ Der Name „Moby“ ist dabei übrigens kein Künstlername im klassischen Sinne. Weil sein bürgerlicher Rufname Richard Melville Hall so lang und sperrig ist, gab man ihm in der Kindheit den Spitznamen „Moby“. In Anlehnung an den Autor Herman Melville, der „Moby Dick“ schrieb und der mit Moby tatsächlich verwandt ist: Er ist der Groß-Groß-Groß-Onkel des Musikers.

2026 geht Moby wieder auf Tournee. Keine Selbstverständlichkeit: Mit seinen 60 Jahren macht er das nicht mehr ganz so oft und gerne. Er sitze lieber in seinem Garten, spiele Gitarre und esse vegane Pizza, sagte er mal „Sounds Vegan“.

In der Ruhe liegt die Kraft

Es gibt natürlich einen Grund für diese Umtriebigkeit und das Verlassen des heimischen Gartens: Moby hat ein neues Album im Gepäck. „Future Quiet“ ist Ende Februar erschienen, der Nachfolger von „Always Centered at Night“ (2024). Eine recht melancholische, minimalistische Platte ist dieses 23. Studioalbum des New Yorkers geworden. Mit dem besonnenen Arbeitsnachweis will Moby dem Lärm der Welt etwas entgegensetzen. „Ich liebe laute Musik. Ich liebe energiegeladene und chaotische Musik, aggressive und wütende Musik. All diese verschiedenen Spielarten. Aber tief drin brauche ich ruhige Musik. Ich habe gemerkt, dass sie mir am besten dabei hilft, mit Ängsten umzugehen“, erläuterte Moby über seine Social-Media-Kanäle die Idee hinter dem Album. Und er fügt hinzu: „Je lauter und verrückter die Welt wird, desto mehr brauche ich als Zuhörer und Musiker einen ruhigen Rückzugsort“.

Gedanken über den Erfolg oder Nichterfolg macht sich Moby heute nicht mehr. Auch weil er, wie er gemerkt hat, im größten Erfolg nicht unbedingt das Glück fand, wie er mal dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ erklärte: „Mein ganzes Leben lang habe ich angenommen, dass alles gut werden wird, wenn ich eine erfolgreiche Karriere als Musiker hätte und mich genug Leute mögen würden. Ich würde nicht mehr ängstlich, nicht mehr deprimiert und nicht mehr einsam sein.“ Und dann habe das Universum Sinn für Humor gehabt und ihm tatsächlich all das gegeben, was er immer wollte, und zwar zehntausendfach: „Aber es hatte keinen Einfluss auf meine Angst und auf die Einsamkeit, auf die Dinge, von denen ich dachte, dass sie repariert seien.“

Ihm geht es mittlerweile nur noch um die Musik und nicht mehr darum, allen gefallen zu wollen oder zu müssen. „Meine Freude ist der Akt des Musikmachens“, sagte er mal dem „Standard“ und ergänzte: „Außerdem weiß ich nicht, wie die Leute da draußen Musik hören, wenn jeden zweiten Tag gefühlte 100.000 Songs auf Spotify hochgeladen werden. Wie wird man da auf neue Lieder aufmerksam? 99,99 Prozent der neuen Musik geht komplett unter. Es ist fast eine Metapher für die Bedeutungslosigkeit des Menschen im Universum.“

Moby: Fr 3.7., 19 Uhr, Luxembourg, Neimënster, Tickets: moby.com; So 12.7., 18 Uhr, Stuttgart, Schlossplatz, www.jazzopen-stuttgart.com