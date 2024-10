Was auch immer dafür aufnahmefähig ist, wird beim 18. Mannheimer Nachtwandel im Jungbusch zwei Nächte lang mit Kunst und Kultur geflutet: Läden, Lagerhallen, Hinterhöfe, Kneipen, die Hafenpromenade am Verbindungskanal, der Quartiersplatz. Der Jungbusch ist am Fr 25. und Sa 26.10. in ganz besonderem Maße Mannheims Vielfaltsstadtteil.

Dafür stehen rund 80 Programmpunkte – Ausstellungen, Performances, Straßenaktionen, Lesungen, Live-Musik. Los geht es am Fr 25.10. bereits um 19 Uhr, der offizielle Startschuss folgt um 20.30 Uhr vorm Laboratorio 17 in der Jungbuschstraße 17, wo das Fest einst geboren wurde. Wie in den Vorjahren wurde das Programm aus dem Stadtteil heraus im Gemeinschaftszentrum Jungbusch entwickelt. Es ist Ergebnis der Zusammenarbeit lokaler Akteure, Vereine, Initiativen und sozialer Einrichtungen. Das Spektrum der Attraktionen reicht von Konzerten über Lichtinstallationen und Lesungen bis hin zu internationalen Spezialitäten, einem Kinderprogramm und einer Performance in der Waschstraße der örtlichen Tankstelle. Auch Kirchen und Moscheen laden zu Begegnung und Austausch ein. Die Popakademie ist dabei, die freie Kulturszene, Galerien und gastronomische Betriebe.

Kunst in der Container-Stadt

Einige Programmbeispiele: Auf dem Sackträger-Platz lädt Sinan Sarihan unter dem Titel Hasret (dt. „Sehnsucht“) zu einem stimmungsvollen Tanzfest ein. Auf dem Quartiersplatz an der Hafenstraße erzählen Migrantinnen der ersten Generation aus ihrem Leben und wie sie der nachfolgenden Generation den Weg bereitet haben. Ein Çay-Mobil verwandelt den Platz in eine kleine Teestube. Dazu gibt es passende Musik, Spezialitäten aus dem Orient und Bulgarien, eine Illumination von Benjamin Sandro Jantzen. Ein besonderes Glanzlicht ist die Kultur-Container-Stadt an der Promenade des Verbindungskanals – in zwölf unterschiedlichen Kunst-Containern werden über 20 künstlerische Positionen von Malerei, Fotografie, Skulptur, Video und Performance präsentiert.

18. Nachtwandel in MA-Jungbusch: Fr 25./Sa 26.10., 19-24 Uhr, Kinder-Nachtwandel Sa 16-19 Uhr; Eintritt frei (5 Euro Solidarbeitrag erbeten), www.nachtwandel-im-jungbusch.de